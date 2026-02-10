Sad će se vidjeti čija majka sivu vunu prede
EU steže kratkoročni najam: više podataka za gradove, manje sivih oglasa
Od svibnja EU uvodi stroža pravila za platforme poput Airbnba i Bookinga kako bi se povećala transparentnost kratkoročnog najma. Svaka nekretnina morat će imati registracijski broj, a platforme će nadležnim tijelima dostavljati podatke o broju noćenja i gostiju. Cilj je suzbiti sivu zonu i pomoći gradovima koji često nemaju uvid u stvarno stanje na tržištu najma, što otežava regulaciju i zaštitu stambenog fonda. Nova uredba primjenjivat će se i u Hrvatskoj. tportal