EU steže kratkoročni najam: više podataka za gradove, manje sivih oglasa - Monitor.hr
Danas (10:00)

Sad će se vidjeti čija majka sivu vunu prede

EU steže kratkoročni najam: više podataka za gradove, manje sivih oglasa

Od svibnja EU uvodi stroža pravila za platforme poput Airbnba i Bookinga kako bi se povećala transparentnost kratkoročnog najma. Svaka nekretnina morat će imati registracijski broj, a platforme će nadležnim tijelima dostavljati podatke o broju noćenja i gostiju. Cilj je suzbiti sivu zonu i pomoći gradovima koji često nemaju uvid u stvarno stanje na tržištu najma, što otežava regulaciju i zaštitu stambenog fonda. Nova uredba primjenjivat će se i u Hrvatskoj. tportal


Slične vijesti

17.01. (23:00)

Apartmani puni, algoritmi sretni

Prošle godine u EU ostvareno gotovo 400 milijuna noćenja putem online rezervacija

Između srpnja i rujna 2025. godine turisti su proveli 398,1 milijun noćenja u kratkoročnom najmu smještaja u EU, rezerviranih putem Airbnba, Bookinga ili Expedije. Broj noćenja u kratkotrajnom smještaju rezerviranom putem online platformi u trećem tromjesečju porastao je 8,7 % u odnosu na isto razdoblje 2024. te čak 28,2 % u usporedbi s 2023. godinom. Najveći rast zabilježen je u srpnju (+10 %), dok su kolovoz i rujan porasli po 8 %. Prema Eurostatu, u drugom tromjesečju 2025. najpopularnije regije bile su Andaluzija, Jadranska Hrvatska i pariška regija Ile-de-France. Među 20 najposjećenijih turističkih regija dominira pet zemalja EU, s jednom hrvatskom regijom na popisu. Mreža

14.08.2024. (20:00)

Loše vrijeme za leteći smještaj

Airbnb u poteškoćama, sve ih više gradova zabranjuje, porast smještaja u hotelima, dionice su im u padu

Dionica Airbnb-a, diva za kratkoročni najam, pala je za gotovo 13% nakon što je smanjio svoje projekcije prihoda za treće tromjesečje i potvrdio da vidi znakove usporavanja potražnje gostiju iz SAD-a tijekom prošlotjednog poziva o zaradi. Airbnbove poteškoće također su rezultat toga što se putnici umjesto toga odlučuju za hotele, piše Dan Latu iz Business Insidera. To je velika promjena u odnosu na prije samo nekoliko godina kada je Airbnb bio u procvatu jer su ljudi tražili kako da pobjegnu iz gradova u potrazi za dodatnim prostorom i svježim zrakom. Otegotne okolnosti su i borbe gradova protiv overturizma, velikog broja prevara, ali i popis obaveza za, primjerice pranje rublja, koje su nekima uništile iskustvo. Airbnb je signalizirao da bi mogao potražiti inspiraciju kod svog rivala – hotela, razmišljaju o ponudi luksuznih usluga za goste. tportal

30.09.2023. (12:00)

Hotel je bolji izbor ako putujete sami, a Airbnb ako putujete u grupi

Je li jeftiniji Airbnb ili smještaj u hotelu?

Follow My Flow - Blog - Santorini - Oia

Novo istraživanje koje je proveo Which? Travel pokazuje da se situacija promijenila i da hoteli nude povoljniju uslugu nego Airbnb na mnogim lokacijama. Ova kompanija analizirala je cijenu 300.000 jednokrevetnih smještaja na popularnim stranicama za iznajmljivanje i usporedila to s cijenom na tisuće hotelskih soba, na 50 destinacija u periodu od svibnja 2022. svibnja 2023. godine. Airbnb i druge kompanije za iznajmljivanje smještaja u prošlosti su nudile povoljnije cijene, ali su nakon pandemije koronavirusa njihove cijene porasle. Na grčkom Santoriniju cijene na stranicama Airbnb i Vrbo su oko 71 posto više od hotelskih: u prosjeku 233 eura u odnosu na 133 eura. U Amsterdamu smještaj preko Airbnb-a košta u prosjeku 210 eura, a hotel u prosjeku 133 eura, što je razlika od skoro 60 posto. Isto je i u Aziji, posebno u Hong Kongu, Singapuru i Dubaiju gdje je razlika u cijeni smještaja gotovo oko 85 posto. Poslovni

09.09.2023. (09:00)

Idejoo, padni i meni na pamet

Kad je počinjao, majka mu je rekla: “Nisi poduzetnik, ti ​​si nezaposlen”. Sada ima 9,3 milijardi dolara

Brian Chesky to live on Airbnb as the travel revolution becomes reality

Mnogi su se jednom rugali ideji da će ljudi preko interneta iznajmljivati svoje domove strancima — uključujući i majku suosnivača Airbnb-a i glavnog izvršnog direktora Briana Cheskyja, piše Investitor. Chesky je bio 20-godišnji industrijski dizajner koji se mučio s plaćanjem stanarine. Preselio se u San Francisco kako bi živio sa svojim prijateljem sa studija Joeom Gebbijom. Shvatili su da imaju poslovnu ideju nakon što su iznajmili svoj dom s tri zračna madraca tijekom dizajnerske konferencije. “U tom trenutku, moja mama je rekla: ‘Pretpostavljam da više nemaš taj posao sa zdravstvenim osiguranjem?’”, rekao je Chesky. Odgovorio sam joj da sam poduzetnik, na što je ona rekla: “Ne, ti si nezaposlen”. Danas Airbnb-ova tržišna kapitalizacija iznosi 75,49 milijardi dolara, a Cheskyjeva neto vrijednost je, prema Forbesu, 9,3 milijarde dolara. “Nikada se nisam fokusirao na pokušaj da zaradim mnogo novca”, rekao je Chesky, “Samo sam se fokusirao na to da budem što efikasniji, opsjednut iskustvom.” Poslovni

12.03.2023. (11:00)

Ako vam je pun kufer svega i pun džep eura

Ove neobične kuće trenutno su najtraženiji smještaj na Airbnbu

Aura House (Bali, Indonesia)

Ovaj je tjedan Airbnb podijelio najtraženije apartmane te potvrdio želju korisnika da iz grada pobjegnu na mirnija mjesta – od kuće od bambusa na Baliju, preko kuće u brazilskoj džungli, sve do kolibe izgrađene u litici u Coloradu. Svaki smještaj je okružen prirodom, ljepotom i tišinom.

  • The Bloomhouse, Austin, Teksas – Kuća-školjka. Mnoge će iznenaditi kako je riješeno pitanje pregrada među sobama te kako su arhitekti uklopili kuhinju, kupaonicu i ostale sobe.
  • Aura na Baliju – U džungli između Canggua i Balija smjestila se kuća Aura. Posvećena je ljubavi prema životu i orijentirana na istok kako bi gosti svako jutro mogli uživati u izlasku sunca. Osim maštovitog uređenja bambusom i smirujuće energije, ova neobična kuća ima i privatni bazen iz kojeg možete uživati u ljepotama Balija.
  • Brvnara sa zrcalima u Norveškoj – Drvena kuća u nordijskoj šumi oplemenjena je stranicama s velikim zrcalima pa se stapa s divnom krajolikom. Ova oaza mira smještena tek 25 minuta vožnje od Osla. Okruženje nudi mnoge mogućnosti ljubiteljima prirode, a izdvajaju se veslanje kanuom, promatranje ptica i šetnja šumom. Tportal

The Bloomhouse (Austin, Texas)

27.11.2022. (20:00)

Počinje euromanija

Servis za najam nekretnina Airbnb prvi u Hrvatskoj uvodi euro i izbacuje kune već od 1. prosinca

Airbnb will verify listings, 11 years after launch - BBC News

“Kako bismo se pripremili za službeni prelazak Hrvatske na euro 1. siječnja 2023., počet ćemo prihvaćati plaćanja i slati isplate u eurima od 1. prosinca 2022.”, stoji u poruci koji su dobili svi koji su se registrirali na toj platformi. “Od 1. prosinca više neće biti primanja plaćanja u kunama. To znači da ćete morati promijeniti svoju valutu u eure (ili drugu valutu) kad plaćate. Međutim, i dalje ćete moći pregledavati cijene u kunama do 1. siječnja 2024. Ako ste domaćin i cijena vašeg oglasa je u kunama, cijena će se ažurirati u eurima počevši od 1. prosinca, po tečaju od 7,53450 kuna. Bankovni računi koji primaju isplate u kunama počet će isplaćivati u eurima. Ne morate ništa učiniti – ova ćemo ažuriranja izvršiti automatski”, navode u Upravi servisa za najam nekretnina Airbnb. Lider

16.03.2021. (23:30)

Prvima besplatna vrećica gandže

Turisti dobrodošli! – sud ukinuo zabranu iznajmljivanja preko Airbnba u Amsterdamu

Lokalni nizozemski sud donio je odluku o ukidanju zabrane iznajmljivanja putem internetskih servisa poput Airbnba i Booking.com-a, donesenu prošle godine zbog navodne smetnje uzrokovane turistima u staroj gradskoj jezgri. U slučaju koji je pokrenula udruga vlasnika imovine, sud je naložio ukidanje zabrane zaključivši da odluka nije bila pravno osnovana. TechCrunch

16.01.2021. (18:00)

Daleko od zaražene gomile

Šef Airbnba: Turizmu nema povratka na staro nakon pandemije

Putovanja će se zbog pandemije koronavirusa trajno promijeniti, izjavio je izvršni direktor Airbnba Brian Chesky, predviđajući da će ljudi više posjećivati manje gradove te prijatelje i obitelj. “Ne čeznu vidjeti Times Square, već prijatelje i obitelj, što dugo nisu imali prilike.” Kada su vlade počele ublažavati mjere zaključavanja, sve više putnika rezerviralo je kuće umjesto hotela, što je Airbnbu pomoglo da u trećem tromjesečju neočekivano posluje s dobiti, uz pojačano zanimanje klijenata za iznajmljivanje domova daleko od većih gradova. Index

13.12.2020. (20:00)

Burza spasa

Protiv svih očekivanja: Airbnb izlazi na burzu

Platforma Airbnb u četvrtak je na burzu u New Yorku u promet pustila više od 50 milijuna dionica po cijeni od 56 do 60 dolara po dionici što čini procijenjenu vrijednost kompanije od otprilike 42 milijarde dolara. Kako bi se spasili u surovoj godini za turizam, žele prikupiti tri milijarde dolara svježeg novca i tako ostati živi nakon što su u posljednjih devet mjeseci doživjeli pad rezervacija za 39 %, tj. na sada 2,5 milijarde dolara. Bez obzira na gubitke, tvrtka bilježi uspjeh u iznajmljivanju seoskih apartmana za odmor koje je doživjelo uspjeh tijekom pandemije jer se ljudi žele maknuti iz grada i od pandemije. Potražnja za dionicama i prije službenog izlaska na burzu bila je toliko velika da je procijenjena vrijednost tvrtke porasla na sadašnjih 42 milijard. Deutsche Welle