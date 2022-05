Priziv grižnje savjesti

Sramotna je bila reakcija vlasti na prošloga utorka objavljenu odluku Europskog suda za ljudska prava kojom se potvrđuje prošlogodišnja presuda protiv Hrvatske u slučaju malene Madine. Tragedije se događaju, policija može pogriješiti, kao što je pogriješila one kobne noći. Ali Europski je sud utvrdio niz povreda prava nesretne obitelji i nakon Madinine smrti. Od protuzakonitog lišavanja slobode i držanja djece u detenciji do onemogućavanja pristupa odvjetnici. Kompletan se sustav hrvatske države, od granične policije do Državnog odvjetništva i Ustavnog suda, upregao u zataškavanje strahote. U relativiziranje i prikrivanje nezakonitog protjerivanja koje je za posljedicu imalo smrtno stradanje jednog djeteta. Umjesto istrage, ministar Božinović skriva podatke i sabotira utvrđivanje činjenica. Slike nadzornih kamera odjednom više ne postoje. Jelena Lovrić za Nacional.