Stoljeće od objavljivanja Logičko-filozofskog traktata

Velimir Šonje napisao je in memoriam britansko-američkom konzervativnom filozofu Rogeru Scrutonu, izdvajamo jedan njegov citat: “Dvije najmoćnije civilizirajuće snage su oprost i ironija. Oprost je skok iz ‘Ja’ perspektive u ‘Mi’ perspektivu. Priznanje pogreške i traženje oprosta su izvanredno važni čuvari slobode. Oni su i osigurači kvalitetne javne službe i to su prve stvari koje nestaju kada utopisti i planeri preuzmu uzde u svoje ruke. Ironija je distanca – sposobnost za perspektivu drugosti, pa i naspram samoga sebe. To stalno podsjeća da i onaj koji sudi bit će suđen“.