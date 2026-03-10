Kako usporiti i početi živjeti prije mirovine

Macan: Griješio sam jer mi je godinama posao bio sve, što prije to promijenite, tim bolje - Monitor.hr
Macan: Griješio sam jer mi je godinama posao bio sve, što prije to promijenite, tim bolje

Stručnjak za strateško i krizno komuniciranje Krešimir Macan za Poslovni priznaje da mu je posao godinama bio na prvome mjestu, zbog čega danas žali. Ističe kako je tek s vremenom shvatio da treba više prostora posvetiti obitelji, prijateljima i druženjima izvan poslovnog konteksta. Djeca brzo odrastaju, a propušteno vrijeme ne može se vratiti, kaže. Danas svjesno pokušava usporiti, putovati i uživati u trenutku. Njegov moto postao je raditi da bi živio, a ne živjeti da bi radio. Jednom davno sam čuo da griješimo jer donosimo nagle odluke koje poslije ne provodimo. Odgovor je početi malim koracima koje radite svaki dan bez velikih odluka. Dok sam bio mlađi, cilj je bio samo brže, jače, više. Natjecanje sa samim sobom, ali i s drugima da budeš svake godine bolji. Sad u zrelim godinama treba živjeti u trenutku i tako svaki dan. Raditi da bi živio, ne živjeti da bi radio. I živjeti u trenutku.. Preporučuje i knjige, filmove, serije, mjesta koja je dobro posjetiti uz pokoju zanimljivu anegdotu iz života.


29.10.2025. (11:00)

Toliko smo napredovali od ’45-e da se i dalje svađamo oko nje

Macan: Negiranje holokausta više se ne bi trebalo događati u Hrvatskoj

U Otvorenom se raspravljalo o ideološkim podjelama i aktualnom okruglom stolu o Jasenovcu. Krešimir Macan istaknuo je da se povijesne teme ne bi trebale politizirati te da zabrane poput Thompsonovih koncerata samo jačaju desnicu. Aleksandar Musić ocijenio je da SDP promašuje prilike i kasni s reakcijama, dok HDZ zadržava stabilnost unatoč pogreškama. Damir Jugo zaključio je da se ideološke teme vraćaju kad nema konkretnog političkog sadržaja i da oporba još traži smjer. HRT, tportal

03.04.2024. (13:00)

Pjesme borbe vladajućih i oporbe

Macan prognozira: HDZ je najbliže izbornoj pobjedi, SDP i partnere čeka isti rezultat kao i na prošlim izborima

Macan napominje da je ovo samo jedan model te da je nezahvalno raditi bilo kakve prognoze s deset izbornih jedinica jer je svaka priča za sebe. Međutim, ističe da su objavom lista neke stvari postale jasnije. Koalicija Rijeke pravde SDP-a, Centra i partnera može očekivati rezultat na razini prošlih izbora, što je odlično jer ne idu ponovno s nekim partnerima s kojima su tada postigli isti rezultat. Ali istovremeno i ograničavajuće jer nema puno prostora za rast. Odmaže im i razjedinjenost lijevih stranaka i drugih opcija. Tu su i umirovljenici koji su se podijelili u dva bloka. Navjeća borba bit će za njihove glasove. tportal

02.03.2024. (09:00)

Jedni su Možemo!, a drugi Budemo!

Analitičar: Peđa Grbin se prometnuo u lidera oporbe, odbijenica Možemo! ga je samo podigla, a njih spustila

Predsjednik SDP-a sve češće nastupa s liderskim gardom i doima se uvjerljivijim nego što je bio donedavno. Možemaši su pali na 7,6 posto podrške, prije svega zbog problema sa smećem u Zagrebu, dok je SDP narastao na 13,9 posto. Od gotovo izjednačene pozicije došlo je do toga da je SDP sada gotovo dvostruko jači od njih. Kada je Možemo! odbio SDP, Grbin nije imao izbora. Nije kukao nego je počeo raditi. Grbin je sa svojom ekipom očito sustavno radio na kampanji i prvi krenuo u nju. Koliko god da mu se smijali, njegova je pozicija ojačala. Skup na Markovu trgu bio je potvrda toga jer je SDP sa svojom logistikom doveo većinu ljudi tamo. Grbin sada samo ne smije napraviti grešku prethodnika i dati previše mjesta na listama onima koji ništa neće donijeti u kampanju – kaže analitičar Krešimir Macan za N1.

02.07.2023. (00:00)

Sam svoj majstor televizija

Novi podcast “Špica s Macanom”

YouTube podcast Krešimira Macana nije toliko nov koliko je nezasluženo malo gledan, tek koja tisuća pregleda i 236 pretplatnika, pogotovo ako se uzme u obzir da se i slabiji razgovori vrte na nacionalnoj TV frekvenciji. Pokrenut je koncem svibnja, a ima dosad šest epizoda. Prva pilot epizoda ima čak tri bloka razgovara. Više o podcastu u intervjuu Macana za Večernji.

18.02.2023. (16:00)

"Često i stvari koje su točne kaže na neprihvatljiv način i onda te poruke ne prođu"

Tri godine na Pantovčaku Zorana Milanovića: “Ukratko – nije napravio ništa!”

Tri godine vladavine Zorana Milanovića

“Ako gledamo iz perspektive stanja u Hrvatskoj, nije napravio ništa i to je najbolja definicija njegova rada”, direktno je i kratko sumirao rad predsjednika Republike u dosadašnjem dijelu mandata politički analitičar Ivan Rimac, priznajući da je sama funkcija predsjednika ograničena ustavnim ovlastima. Stručnjak kaže da je jedina misija koju je Milanović sebi zadao ta da nervira premijera i spriječi da dominacijom koju ima u Saboru preuzme potpunu kontrolu nad državom ili barem da mu kritiziranjem stvori nervozu. Rimac kaže da se Milanović ponaša poput desnih stranaka iz susjednih država koje, kao prema dogovoru, pojačavaju retoriku prema Hrvatskoj uoči izbora kako bi poboljšale rejting naših desnih stranaka na njima. Milanović na sličan način ulazi u kritiku Europske unije samo zbog Plenkovića, a ne zbog politike same Unije. Tportal

22.07.2020. (22:30)

Javni problem

Macanovo ponašanje zaslužuje osudu, ali incident u ‘Otvorenom‘ otvara još jedno važno pitanje

Smije li se vrijeđati osobe koje manipuliraju i ne govore istinu, kako je to Krešimir Macan napravio Karolini Vidović Krišto? Ne, nipošto. Ali, treba li otvarati javni prostor osobama koje mišlju i riječima šire zlo, čak i kad imaju izborni legitimitet? Još manje. Možda je čak dobro da je došlo do skandala jer je ova situacija otvorila pitanja koja traže odgovor, jer je riječ o javnoj televiziji, piše Robert Bajruši.

21.07.2020. (19:30)

Šuma Togonalova

Nakon Otvorenog, Macan nazvao Krišto gujom iz ‘Šume Striborove’

Krešimir Macan na Facebooku je objavio ulomak iz knjige ‘Šuma Striborova’ Ivane Brlić Mažuranić i to dio u kojem majka upozorava sina da mu je žena guja, sve nakon sinoćnjeg ‘Otvorenog’ gdje ga je Karolina Vidović Krišto prozvala, a on napustio emisiju.

Kad je baka svršila pripovijedanje, viknu jedan od Domaćih, po imenu Malik Tintilinić: »Ja ću ti pomoći! Idem u sunčanu…

Gepostet von Krešimir Macan am Dienstag, 21. Juli 2020

19.07.2018. (19:38)

Nema zezanja s državnim udarom (neki to ozbiljno shvaćaju)

Krešimir Macan razriješen dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Zbog tvita

Kratka vijest na vlada.hr o razrješenju Macana. Opširnije na Indexu

Cijelu stvar je Krešimir Macan pokušao objasniti na svom Twitter profilu:

A ovo su tri riječi koje su Macana koštale otkaza:

24.01.2017. (18:02)

Program za stare i neemoćne

Macan: HRT se pretvorio u televiziju za "starije"

“Kad nemate cilj, nemate ni shemu, ne znate što radite pa vam se svaki program ponaša sam za sebe. HRT ne mora juriti za gledanošću, ali mora voditi brigu o gledanosti i publici kojoj se obraća. Javni servis ima četiri programa i dužan je pokriti s ta četiri programa cjelokupnu hrvatsku populaciju. Na žalost, pretvorio se u televiziju za stariju populaciju, što na koncu vidimo po reklamama koje se vrte na njihovim programima”, kaže PR stručnjak Krešimir Macan o padu gledanosti HRT-a. Novi list