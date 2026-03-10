Kako usporiti i početi živjeti prije mirovine

Stručnjak za strateško i krizno komuniciranje Krešimir Macan za Poslovni priznaje da mu je posao godinama bio na prvome mjestu, zbog čega danas žali. Ističe kako je tek s vremenom shvatio da treba više prostora posvetiti obitelji, prijateljima i druženjima izvan poslovnog konteksta. Djeca brzo odrastaju, a propušteno vrijeme ne može se vratiti, kaže. Danas svjesno pokušava usporiti, putovati i uživati u trenutku. Njegov moto postao je raditi da bi živio, a ne živjeti da bi radio. Jednom davno sam čuo da griješimo jer donosimo nagle odluke koje poslije ne provodimo. Odgovor je početi malim koracima koje radite svaki dan bez velikih odluka. Dok sam bio mlađi, cilj je bio samo brže, jače, više. Natjecanje sa samim sobom, ali i s drugima da budeš svake godine bolji. Sad u zrelim godinama treba živjeti u trenutku i tako svaki dan. Raditi da bi živio, ne živjeti da bi radio. I živjeti u trenutku.. Preporučuje i knjige, filmove, serije, mjesta koja je dobro posjetiti uz pokoju zanimljivu anegdotu iz života.