S dalekozorom možda vidite i Beč

Mađerkin breg iznad Štrigove, smješten na 341 metru nadmorske visine, jedno je od najpopularnijih izletišta u sjevernoj Hrvatskoj. Glavna atrakcija lokacije je drveni vidikovac s kojeg se za vedrog vremena pruža panoramski pogled na čak pet država: Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku, Austriju i Slovačku. Okružen slikovitim vinogradima, breg nosi ime po Emiliji Krauthaker (“Mađerki”) koja je tamo nekad živjela. Savršen je za jednodnevni bijeg u prirodu, šetnju i kušanje lokalnih vina, a od Zagreba je udaljen manje od dva sata vožnje. Visit North