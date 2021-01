Cock-lit i pretenciozni wanabe hit

Ma kakav “bajronizam”, koji “taedium vitae” (nezadovoljstvo životom, čak gađenje), sve je to tek uvarak od kamilice naspram napitka od bunike, što nam ga je u grlo ulila J. Pintarić, u XIII skica o melankoliji, tako jezgrovitima da se ne usuđujem ni prepričavati (morao bih sve samo citirati). Kao drugi dio knjige, tih XIII krikova iz dubine jedne napaćene duše, doslovno su me preplašili (to je ona šaka u pleksus). No ne želeći da “krčmi dušu”, kao većina nas koji samo “brbljaju, blebeću, laprdaju”, autorica se na kraju jedne faze (poželio bih da je autobiografski iskrena), odlučuje (melankolik i odluka – to ne može ići zajedno!?) da se “pomiri sa samom sobom”… i “Zašto treba objaviti takvu (ovakvu, pit. I. M.) knjigu? Piše Igor Mandić za Jutarnji list