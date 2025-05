Ispovijest bijesne domaćice

Nije slučajno postala popularna, nego jer je do kraja neizvjesna. Kaže se „obrat u zadnjim minutama ili sekundama igre“. Taj obrat je ono jedino na to računa gledateljstvo, kao na svoj ulog adrenalina u navijanju, ali premalo je to za 90 minuta, ljudi božji. Bolje radite nešto drugo, nego navijati za taj glupi nogomet. Muškarce se odgaja da budu najprije dobri navijači kao dječaci, da bi bili dobri radnici i vojnici u službi društvenog poretka koji je dakako kapitalistički jer navijači su najveći sluge kapitalističkog režima. To je apsolutno produženje jedne obiteljske situacije. Golman je majka, žena ili djevica u obitelji i njega svi moraju štititi od protivničkih napadača i svaki gol je zabijanje u obiteljsku intimu nekoga stranca. Tako je govorio pokojni Igor Mandić. Ima i cijela emisija dostupna na YT.