Stripovi kakvi su nekad bili

Crtanje karikatura u samo jednom kvadratu zahtijeva vrhunsku preciznost, gdje svaka linija i riječ moraju trenutno stvoriti kontekst i isporučiti neočekivanu poantu. Tom se zahtjevnom disciplinom godinama bavi Joe Lennon, karikaturist iz New Yorka. Nakon što je strast prema crtanju otkrio kroz stripove i MAD Magazine, karijeru je izgradio u grafičkom dizajnu, da bi se potom vratio karikaturama. Danas Lennon koristi svoje dizajnersko oko za stvaranje vizualnih priča koje spajaju igru riječi, pop kulturu, svakodnevna zapažanja i nadrealne preokrete u šale koje nagrađuju pažljivog promatrača. Više na AOL