A u koji ti tim Arena spadaš?

Arena je tako postala bojište na kojem su seljačine i građani odmjeravali snage, a Bare je tu uletio kao spasitelj i vojskovođa koji je za kraj godine odnio jednu malu pobjedu u dugogodišnjem ratu koji, barem se tako čini, traje kao priča između Izraela i Palestine. Samo par dana ranije svi smo se raspisali o tome da Bare ima samo dva dana do koncerta, a da jadan nije prodao dovoljno karata i da će to vjerojatno biti jedan veliki fijasko. U tom neobjašnjivom likovanju nad nečijim potencijalnim neuspjehom samo smo potvrdili koliko smo svi skupa nebitni za bilo koji drugi žanr osim cajki i zabavnjaka. U toj nekoj smiješnoj logici kompletno smiješnih ljudi koji silom prilika pišu to što pišu, ne napuniti Arenu znači da izvođači nisu dovoljno kvalitetni da bi se o njima ozbiljno raspravljalo, da uspjeh jednog žanra znači propast svih ostalih. Nažalost, to je odjednom postala razina rasprave u ovih nekoliko mjeseci otkako smo Arenu počeli tretirati kao jedino bitno mjerilo. Hrvoje Marjanović za Index