Mi gradimo demokraciju, demokracija gradi nas

Brine me kako smo došli u situaciju da nam kvalitetno televizijsko novinarstvo ovisi o nekoj vrsti milosti konjunkture na tržištu telekomunikacijskim uslugama i vlasnika medijskih kompanija? Kako to da smo se za toliko temeljno političko pitanje – tko kontrolira infrastrukturu putem koje komuniciramo i orijentiramo se u socijalnom kontekstu – proglasili kolektivno nesposobnima i prepustili ga investicijskim fondovima? (…) Zato je borba novinarstva na svim razinama, od malog lokalnog ili feminističkog portala do svih upornih glasova na mainstream-ekranu, toliko važna: jer čuva mogućnost ne samo za bolje medije, nego i za bolju ekonomiju i politiku – osvrće se Milan Živković u Forum.tm-u na cenzuru ekonomskim alatima.