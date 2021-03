Kad su nam borci takvi

Srdačan pozdrav i sretna migrena svima koji slave. Ja ju slavim već 22 godine, ali ovo je prvi put da ju slavim kad pišem kolumnu. Ali jbg, tu smo gdje jesmo, idemo se družit uz par nelagodnih pitanja. Gdje ste bili prije 10 godina? Zapravo ne, krivo postavljeno pitanje – kakvi ste bili prije 10 godina? Ja znam kakva sam ja bila – glupa. Ok, glupa je možda prejaka riječ, ali paše mi za priču pa ju smijemo zadržat. Možda to ne bi ni znala da ne postoji kategorija Facebook memories, ali postoji, a zahvaljujući njoj, na dnevnoj bazi imam detaljan uvid u svaku nijansu svoje gluposti. Statusi koji su mogli (i morali) samo ostat misao, glupe ideje, glupi svjetonazori… Znam da nisam sama, rijetko se tko ne naježi kad vidi neku svoju izjavu iz 2008., ili 2011.,… ili 2019. Nije ugodno, ali utjeha dolazi u činjenici da je to bilo prije i da smo sad bolji ljudi… piše Andrea Andrassy za Miss7 / 24 sata