Vraćanje u djetinjstvo

Premda je trajanje od 140 minuta pretjerano za film koji u osnovi nije mnogo više nego autoreferencijalna parodija, Knight izvlači maksimum iz koncepta nižući crtićku akciju i šale koje su katkad toliko urnebesne da ćete im se smijati i nakon što iziđete iz kino dvorane. I premda iznalazi način da opravda nezamislivo cringy imena likova kao što su Ram-Man i Fisto, pokazalo se neizbježnim da film istakne njihovu urnebesnu (homo)erotičnost. Skeletor Jareda Leta je daleko najzabavniji i najzanimljiviji lik, no sve u svemu bilo bi suludo očekivati da “Masters of the Universe” bude mnogo više od filma koji upada u kategoriju “toliko loš da je dobar”, kažu na Ravno do dna