A tak je slatki. Mama, jel ga smijemo zadržat?

Jedan medo zalutao je na okućnicu kuće na Javorišću u Kraljevici, izvijestio je Novi list, koji je i objavio fotografiju mede na terasi kuće koja je prvi red do mora. Iz utočišta za medvjede Kuterevo kažu kako su velike šanse da je medo izgubio majku, iako je moguće da ga je majka napustila (prirodna selekcija), ako se nije i sam izgubio. Moguće je i da je u potrazi za hranom zalutao u grad. Jedinke medvjeda koji se izdvoje iz staništa su ustvari plahe. No, ako naiđete na medvjeda na mjestu na kojem on ne bi trebao biti, treba obavijestiti policiju ili lovačko društvo. A onda slučaj, ako je potrebno, ide i do Ministarstva poljoprivrede.