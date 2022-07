Kako na webu, tako i na zemlji

Ekonomija metaverzuma mogla bi vrijediti od 8 do 13 bilijuna dolara do 2030., procjena je američke investicijske banke Citi. Metaverzum opisuju kao buduću viziju interneta izgrađenu oko decentraliziranih tehnologija i virtualnih svjetova. Citijeva definicija metaverzuma nadilazi zadržavanje virtualnih svjetova, poput igara i aplikacija u virtualnoj stvarnosti. Njihova široka vizija metaverzuma uključuje pametnu proizvodnu tehnologiju, virtualno oglašavanje, online događaje poput koncerata, kao i digitalne oblike novca kao što su kriptovalute poput bitcoina. Metaverzum bi do kraja desetljeća mogao doseći pet milijardi jedinstvenih internetskih posjetitelja, donoseći trilijune dolara prihoda u ovoj sljedećoj generaciji interneta, smatra Citi. Lider