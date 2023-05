Neželjeno digitalno dijete

Samo pet ljudi pojavilo se u utorak navečer na zabavi koju je organizirao odjel Europske komisije za inozemnu pomoć, vjerovali ili ne, u metaverzumu, kako bi mlade ljude zainteresirali za Europsku uniju. Ono što je nevjerojatno je to, da je Komisijin Odjel za inozemnu pomoć potrošio ukupno 387 000 eura za razvoj platforme na metaverzumu za promicanje inicijative Global Gateway. Inače, Komisija preko te inicijative namjerava izdvojiti nevjerojatnih 300 milijardi eura do 2027. za izgradnju nove infrastrukture u zemljama u razvoju. Glasnogovornik Komisije rekao je Devexu da je svrha promotivne objave bila “povećati svijest o tome što EU radi na svjetskoj sceni” među osobama od 18 do 35 godina koje se nalaze “prvenstveno na TikToku i Instagramu”. N1