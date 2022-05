Jednom godišnje svaka europska nacionalna televizija treba napraviti ono što je televizija oduvijek radila: ukazati fokus na nekog, afirmirati ga, a time i kuću i matičnu zemlju, djelujući i razmišljajući u široj perspektivi. TV kuće su tu skoro pa u ulozi izbornika nogometnih reprezentacija, jer ako nema uspjeha, krive su one, a ne oni koji nastupaju. Dora se mora dovesti u poziciju da jednom godišnje bude top projekt HRT-a, a ne da izgleda kao da dotična kuća na njoj štedi, time da je se posljedično srami, kao i velik broj gledatelja koji to gleda. Analizu donosi Ravno do dna