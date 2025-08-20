Bez mržnje i bez praznih priča

Pedesetpetogodišnji šef stranke ne djeluje kao šarmantni zavodnik masa. Njegov šarm i karizma su skromni, a uz to slovi kao samotnjak. Odrastao je u radničkoj obitelji u Koruškoj, studirao je povijest i filozofiju, ali nije diplomirao. Bavi se trčanjem na duge staze i planinarenjem. Kickl je na čelu desničara od 2021. godine. Korištenjem izraza „narodni kancelar“ FPÖ je ostao vjeran svom provokativnom stilu. U svojim govorima stranački vođa se pokazuje agresivnim i provokativnim, često koristeći upečatljive slogane. Već kao pisac govora i menadžer kampanja kreirao je slogane poput „Domovina umjesto islama“ ili „Više hrabrosti za našu bečku krv – previše stranaca nikome ne prija“ (što se na njemačkom rimuje). DW… Također, profitirao je od učestalih smjena u vladama predvođenima pučanima, ali i općeg europskog trenda skretanja biračkog klatna udesno. I bez Kickla je tema migracija i integracije na prvom mjestu političkih rasprava u Austriji.

Sve stranke su uoči izbora jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati sa slobodarima, no pučani su ostavili otvorenom mogućnost suradnje ako u vladi ne bude šef FPÖ-a Kickl, bilo kao kancelar, bilo kao ministar. Međutim, nakon 56 svojenih manddata teško je vjerovati da ga neće biti na nekoj od čelnih pozicija. Višeslav Raos za tportal.