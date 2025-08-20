Bez mržnje i bez praznih priča
Mihaljević: Kako je u Austriji, zemlji koja je otklizila u ultradesni nacionalizam, na čelo gradova stigla – komunistička partija
Elke Kahr je prava zvijezda tamošnje političke scene. Dvije trećine svoje plaće daje siromašnima i na plakatima po gradu objavljuje broj svojeg mobitela – kojeg nije mijenjala od 2005. godine – kako bi je mogao nazvati svatko tko ima neki problem. U Grazu vlada u koaliciji sa zelenima i socijaldemokratima. Okosnica njezina programa koja je ugrađena i u petogodišnji koalicijski plan je stambena politika, odnosno gradnja gradskih stanova za mlade, važne kadrove i socijalu. Graz ima velik stambeni problem jer mnogo stanovnika, posebno mladih obitelji, ne može primjereno riješiti svoje stambeno pitanje. Ustrajno zalaganje da se taj problem mora riješiti, među ostalim, gradonačelnicu Kahr je na koncu pogurao do izborne pobjede. No, frau Elke nije jedina. Član austrijske komunističke partije Kay-Michael Dankl postao je dogradonačelnik Salzburga. Privlače sve više birača. Njihovi kadrovi u izvršnoj vlasti mogu primati samo prosječnu plaću: sav višak ide potrebitima, odnosno socijali, mladima, starima. Rade, dakle, sve ono što hrvatskoj lijevoj oporbi na pamet ne pada. A u opisu im je političkog djelovanja… Robert Mihaljević za Danicu.