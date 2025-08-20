Bez mržnje i bez praznih priča

Mihaljević: Kako je u Austriji, zemlji koja je otklizila u ultradesni nacionalizam, na čelo gradova stigla - komunistička partija - Monitor.hr
Mihaljević: Kako je u Austriji, zemlji koja je otklizila u ultradesni nacionalizam, na čelo gradova stigla – komunistička partija

Elke Kahr je prava zvijezda tamošnje političke scene. Dvije trećine svoje plaće daje siromašnima i na plakatima po gradu objavljuje broj svojeg mobitela – kojeg nije mijenjala od 2005. godine – kako bi je mogao nazvati svatko tko ima neki problem. U Grazu vlada u koaliciji sa zelenima i socijaldemokratima. Okosnica njezina programa koja je ugrađena i u petogodišnji koalicijski plan je stambena politika, odnosno gradnja gradskih stanova za mlade, važne kadrove i socijalu. Graz ima velik stambeni problem jer mnogo stanovnika, posebno mladih obitelji, ne može primjereno riješiti svoje stambeno pitanje. Ustrajno zalaganje da se taj problem mora riješiti, među ostalim, gradonačelnicu Kahr je na koncu pogurao do izborne pobjede. No, frau Elke nije jedina. Član austrijske komunističke partije Kay-Michael Dankl postao je dogradonačelnik Salzburga. Privlače sve više birača. Njihovi kadrovi u izvršnoj vlasti mogu primati samo prosječnu plaću: sav višak ide potrebitima, odnosno socijali, mladima, starima. Rade, dakle, sve ono što hrvatskoj lijevoj oporbi na pamet ne pada. A u opisu im je političkog djelovanja… Robert Mihaljević za Danicu.


I Austrija skrenula udesno, FPÖ s relativnom većinom na parlamentarnim izborima

Pedesetpetogodišnji šef stranke ne djeluje kao šarmantni zavodnik masa. Njegov šarm i karizma su skromni, a uz to slovi kao samotnjak. Odrastao je u radničkoj obitelji u Koruškoj, studirao je povijest i filozofiju, ali nije diplomirao. Bavi se trčanjem na duge staze i planinarenjem. Kickl je na čelu desničara od 2021. godine. Korištenjem izraza „narodni kancelar“ FPÖ je ostao vjeran svom provokativnom stilu. U svojim govorima stranački vođa se pokazuje agresivnim i provokativnim, često koristeći upečatljive slogane. Već kao pisac govora i menadžer kampanja kreirao je slogane poput „Domovina umjesto islama“ ili „Više hrabrosti za našu bečku krv – previše stranaca nikome ne prija“ (što se na njemačkom rimuje). DW… Također, profitirao je od učestalih smjena u vladama predvođenima pučanima, ali i općeg europskog trenda skretanja biračkog klatna udesno. I bez Kickla je tema migracija i integracije na prvom mjestu političkih rasprava u Austriji.

Sve stranke su uoči izbora jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati sa slobodarima, no pučani su ostavili otvorenom mogućnost suradnje ako u vladi ne bude šef FPÖ-a Kickl, bilo kao kancelar, bilo kao ministar. Međutim, nakon 56 svojenih manddata teško je vjerovati da ga neće biti na nekoj od čelnih pozicija. Višeslav Raos za tportal.

U Austriji su počeli oduzimati vozila brzim vozačima i prodavati ih na dražbi

U Austriji su od 1. ožujka 2024. na snazi ​​stroga pravila. Prekršitelji koji voze 80 km/h više od ograničenja u naseljenim mjestima i 90 km/h izvan naselja, moraju privremeno predati vozačku dozvolu te će im vozilo biti oduzeto. Sada je ta zakonska odredba prvi put aktivirana i jedan zaplijenjeni automobil ide na dražbu. Sedamnaestogodišnji vozač prije više od tjedan dana vozio je brzinom od 198 km/h zapadnom autocestom A1. Mladić je na licu mjesta morao predati vozačku dozvolu, a oduzet mu je i automobil Volkswagen Passat. Savezna država u kojoj je prekršaj počinjen ima pravo na 30 posto prihoda. Preostalih 70 posto ide u austrijski fond za sigurnost cestovnog prometa. Revija HAK

Bečke Ronje: projekt zelenih kvartovskih oaza – pretvaraju parkirališta u svježija mjesta za druženje

Ove je godine gradska inicijativa za širenje zelenih oaza u Beču bogatija za novi inovativni pilot-projekt pod nazivom RONJA. Riječ je o modularnom tipu zelene kvartovske oaze koja građanima nudi priliku da ispred svog kućnog praga, uz prethodno dobiveno odobrenje, samostalno dizajniraju zeleni prostor a da ga ne moraju sami projektirati odnosno graditi. Proteklih su tjedana diljem Beča niknule prve RONJE koje ne samo da poboljšavaju kvalitetu života svih stanovnika, već stvaraju i ugodnu mikroklimu te odlično društveno ozračje. Green

Nudili ljudima da se tetoviraju u zamjenu za godišnju kartu javnog prijevoza

Austrija nudi besplatan javni prijevoz godinu dana osobama koje su voljne tetovirati natpis “Klimaticket”, što je ime nacionalnog sustava javnog prijevoza. Leonore Gewesseler, zastupnica Zelenih i austrijska ministrica za klimu, promovirala je tu ponudu na Frequency Festivalu u gradu St. Pölten prošlog tjedna. Pri tome je i sama imala (privremenu) tetovažu s natpisom “Gewessler preuzima vodstvo”. Pop-up salon za tetoviranje s natpisom “Aktion geht unter die Haut” (“Akcija koja prodire pod kožu”), na kojem je bila ministrica, pojavio se na nekoliko događaja ovog ljeta. Prvih troje posjetitelja festivala koji su se odlučili za “Klimaticket” tetovažu zauzvrat su dobili putovanje vlakom diljem Austrije godinu dana. Inače, “Klimaticket” karta košta oko tisuću eura i vrijedi godinu dana za gotovo sav javni prijevoz u Austriji. Green

Ruski desničari: New age pokret “Anastazija” pušta korijen u Njemačkoj i Austriji

Kins Settlements, Anasta, Anastasia, The Ringing Cedars of Russia, Kins Settlement Bolshoy Kamen, Kins Settlement Bogatyrskoe, How we spent this summer, Happy Life in the Kins Domain - Our Experience, Kin Settlement,

Frank Willy Ludwig je misionar pokreta i upravitelj web stranice Urahnenerbe Germania. Izgledao je kao druid, blizak prirodi i simpatičan, kaže Svetlana, ali je govorio o prepotentnom trans lobiju, o muškarcima s lakiranim noktima koji su propast Zapada. Svetlana (30) prvi put je kontaktirala anastazijance 2017. u Njemačkoj. Bila je oduševljena toplim zagrljajima i dubokim razgovorima. Zajedno su planinarili, grlili stabla i preskakali vatru. No  počela je osjećati sve više nesklada. Neki pristaše su pripovijedali o “bijeloj nadmoći” i “židovskim spletkama”. Svoj svijet i način života pronašli su u knjigama Rusa Vladimira Megrea “Anastazija – zvonki cedar ruski”… Procjenjuje se da 100.000 ruskih obitelji slijedi pokret Anastazija, u Njemačkoj je poznato 20-ak projekata. Ured za zaštitu Ustava gotovo da i ne promatra pokret koji stručnjakinja za desničarski ekstremizam Andrea Röpke kritizira. Novinarka izvještava o desničarskim sastancima i upozorava da eko izgled ne smije biti maska za radikalizam. Glaser i Müller zaključuju slično: ovdje su desničarski ekstremistički stavovi neraskidivo povezani s ljubavlju prema domu i prirodi. Newsingermany

 

Starešina: Zbog dubine svojih ruskih veza Austrija danas ima baš ozbiljan problem

Pokušaj austrijskog ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera da zaustavi – ili barem da na razini EU problematizira – širenje šengenskog prostora (i) na Hrvatsku trajao je jedva pet dana. Tehnička priprema Hrvatske za Schengen u uvjetima sve veće migrantske krize bila je toliko dugotrajan i kompleksan projekt, ne samo hrvatski već i europski, da je austrijski ministar unutarnjih poslova s njime morao biti upoznat mnogo prije završnice. Razlog bi mogli biti problemi s kojima se Austrija danas suočava zbog svoje duboke uključenosti u ruske poslove u Europi. Klupko se, barem u javnom prostoru, počelo odmotavati nakon što je ljetos otkriveno da obavještajac austrijske unutarnje obavještajne agencije Egisto Ott nije samo špijunirao za Ruse, već je zajedno sa suradnicima planirao reformirati obavještajnu službu austrijskog ministarstva vanjskih poslova. Višnja Starešina za Lider.

Ante Tomić: Naš veliki stručnjak za zgrčku i raznošku stručno nam tumači sve o covidu. Otkud, sto mu jelenskih rogova, on to zna?!

Austrijanci, za koje ćemo složiti da nisu gluplji od nas, jer da su gluplji ne bi valjda nekoliko stoljeća vladali nama, donijeli su propis da nitko nigdje ne može bez covid potvrda, a očekuje se da početkom veljače donesu i drugi, još oštriji, da se svi moraju cijepiti.Jednako kao što im je dosadilo natezanje s ustaškim simpatizerima, analiziranje je li koji od Hrvata podigao ruku da fašistički pozdravi ili se samo išao počešati po glavi, nego će im svima odreda zabraniti okupljanje kod Bleiburga, austrijske vlasti više ne žele ni gubiti vrijeme na teorije urote o izmišljenoj bolesti i pohlepnim farmaceutskim kompanijama, na priče o 5G mrežama, mikročipovima u cjepivima i nadnaravnim svojstvima Ivermektina. Svim čudacima koji šire takve fantastične ludosti kratko i izravno su kazali odjebite i ne možete im se dovoljno nadiviti na njihovoj odlučnosti. Piše Ante Tomić za Slobodnu Dalmaciju

Austrija uvodi obvezno cijepljenje. Ovo je plan kazni za one koji se odbiju cijepiti

Od 1.veljače 2022. kreće obvezno cijepljenje za sve iznad 14 godina u Austriji, a propis podrazumijeva i kazne od 600 eura za odbijanje cijepljenja, i to svakih tri mjeseca. To znači da u jednoj godini Austrijanac može platiti 2400 eura kazni za necijepljenje. Rokovi su jasni, dakle rodilje, tinejdžeri i preboljeli moraju biti cijepljeni mjesec dana nakon poroda, rođendana ili preboljenja, a potrebno je primiti tri doze, također uz vrlo jasno naznačene rokove. Index

Kako je Graz osvojila Komunistička partija Austrije?

Kada se odmaknemo od onoga što još uvijek zovemo dnevnom politikom, a ustvari je samo borba frakcija neoliberalnog kapitala maskirana u stranačku borbu za vlast, vidimo da obične ljude muče svakodnevni problemi preživljavanja u svijetu koji im je sve manje naklonjen. Klasno zasnovani zahtjevi mogu postati popularni ako građani vide da ih netko iskreno, ne samo u predizbornim obećanjima nego i u svakodnevnom životu, želi rješavati. Kolike će biti stanarine, što s javnim prijevozom, što s gentrifikacijom grada? Ta su pitanja neodvojiva od onih “velikih” i odnose se na to u kojem smjeru svijet ide. Tu je sada i pitanje panedemije i nošenja s Covidom-19, a i tu su komunisti u Grazu itekako razvili aktivistički odgovor. Kako da javno zdravstvo bolje funkcionira, kako da zdravstvena i socijalna skrb bude dostupna svakome kome je uistinu potrebna? Novosti