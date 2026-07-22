Od zapuštenog potkrovlja do krova nad glavom

Nakon 30 godina neodržavanja višestambenih zgrada i manjka javnih sredstava, model “zadnji kat za obnovu” nudi rješenje. Suvlasnici ustupaju tavan ili mogućnost dogradnje investitoru, koji zauzvrat financira kompletnu obnovu zgrade – od statike i fasade do ugradnje dizala. Model spaja interese stanara, investitora i gradova. Ipak, ključne prepreke ostaju sporost administracije i potreba za 100 % suglasnosti svih suvlasnika. Zgradonačelnik donosi inicijativu.