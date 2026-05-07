Plavo, visoko i... totalno promašeno

Izraz „arijevac“ izvorno potječe iz drevnog Irana i Indije, označavajući “plemenite” narode indoeuropskih korijena. Međutim, pseudoznanstvenici poput Gobineaua i Chamberlaina u 19. su stoljeću taj pojam pretvorili u rasistički konstrukt o superiornoj bijeloj rasi. Nacisti su preuzeli te teorije kako bi opravdali sustavni progon Židova i uveli stroge „arijevske potvrde“. Ironično, dok su propagirali nordijski ideal ljepote, sami nacistički vođe rijetko su mu odgovarali. Iako je biologija davno potvrdila da ljudske rase ne postoje, pojam je ostao simbolom povijesne manipulacije i ideološkog zla. DW