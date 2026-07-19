Odisej, Odisej, grlica bez para...

Iako ga moderna kultura pamti kao mudrog i odanog heroja, izvorni Homerov ep otkriva mračniju stranu Odiseja. Klasici ističu da je on zapravo nasilan antijunak čija je oholost – poput taštog provociranja Kiklopa nakon što ga je oslijepio – uzrokovala gnjev bogova i smrt njegove posade. Njegova privrženost obitelji prilično je upitna: godinama je izbivao u naručju nimfe Kalipso, a supruzi Penelopi lagao je o razlozima odbijanja besmrtnosti. Antički Grci vidjeli su ga kao prevrtljivog manipulatora, dok su ga tek kasniji rimski stoici i kršćani idealizirali u uzora vrline. Nat Geo