Više sporta, manje živciranja, što je sigurno - sigurno je

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Može li se visoki krvni tlak ikada trajno izliječiti? U nekim slučajevima da
Povišeni krvni tlak (hipertenzija) najčešće je doživotna kronična bolest, no potpuno izlječenje moguće je kod rijetke sekundarne hipertenzije uklanjanjem njezinog uzroka (npr. operacijom tumora nadbubrežne žlijezde). Kod većine pacijenata riječ je o primarnoj hipertenziji uzrokovanoj genetikom i starenjem. Dugotrajni visoki tlak nepovratno mijenja i krućuje krvne žile. Ipak, drastičan gubitak težine (poput barijatrijskih zahvata) i redovita aerobna aktivnost mogu sniziti tlak za 5–20 mmHg. To bolesnika može dovesti u stanje remisije – razdoblje u kojem su vrijednosti stabilne i bez terapije, no povratak starih navika vraća i bolest. Igor Berecki za Bug