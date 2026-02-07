Tablete su se umorile

U Hrvatskoj se godišnje pojede 20,5 tona soli, a, pritom, 9 od 10 građana unosi previše soli. Rizici su povišen krvni tlak, povećan rizik od moždanog udara, bolesti srca i krvnih žila, bubrežne bolesti, neregulirana tjelesna težina, povećan rizik nastanka karcinoma želuca i ždrijela. U izradi je nacionalni program za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli. Za promjene je ključna i suradnja s ugostiteljima i prehrambenom industrijom, pa je danas održan simpozij na temu manje soli više kalija. Ideal je doći na pet grama, mi smo sada na otprilike 8,5. Sa 11,5 smo se spustili na 8,5 što je puno sad će s 8,5 do pet biti puno teže. Tihi ubojica ima puno. Glavni tihi ubojica je povišeni krvni tlak, hipertenzija. To nema nikakve dvojbe koji je izravno povezan sa povećanim unosom soli – kažu iz Hrvatske lige za hipertenziju. HRT