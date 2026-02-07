Tablete su se umorile
Injekcija svakih šest mjeseci mogla bi promijeniti liječenje visokog tlaka
Hrvatska je među europskim rekorderima po hipertenziji – ima je više od polovice odraslih, a mnogi je ne liječe ili terapiju ne uzimaju redovito. Novo istraživanje KARDIA-2, objavljeno u JAMA-i, pokazuje da eksperimentalni lijek zilebesiran, koji se daje potkožnom injekcijom svakih šest mjeseci, može stabilno sniziti krvni tlak kada se doda standardnoj terapiji. Lijek djeluje putem RNA interferencije, smanjujući proizvodnju angiotenzinogena. Dugotrajno djelovanje moglo bi riješiti ključni problem hipertenzije – lošu terapijsku disciplinu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.