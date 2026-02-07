Injekcija svakih šest mjeseci mogla bi promijeniti liječenje visokog tlaka - Monitor.hr
Danas (17:00)

Tablete su se umorile

Injekcija svakih šest mjeseci mogla bi promijeniti liječenje visokog tlaka

Hrvatska je među europskim rekorderima po hipertenziji – ima je više od polovice odraslih, a mnogi je ne liječe ili terapiju ne uzimaju redovito. Novo istraživanje KARDIA-2, objavljeno u JAMA-i, pokazuje da eksperimentalni lijek zilebesiran, koji se daje potkožnom injekcijom svakih šest mjeseci, može stabilno sniziti krvni tlak kada se doda standardnoj terapiji. Lijek djeluje putem RNA interferencije, smanjujući proizvodnju angiotenzinogena. Dugotrajno djelovanje moglo bi riješiti ključni problem hipertenzije – lošu terapijsku disciplinu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.


Slične vijesti

27.04.2025. (18:00)

"Ma samo malo posoli, što ti može biti?"

Previše soli na tanjuru, a previsoki tlak u krvi: tihi ubojica i dalje ignoriran

Hrvati unose dva do tri puta više soli nego što preporučuje WHO, što povećava rizik od hipertenzije, srčanih i moždanih udara te nekih karcinoma, upozorava akademik Bojan Jelaković. Najviše soli skriva se u kruhu i pekarskim proizvodima, a premalo unosimo kalij. Smanjenje unosa soli ključna je i najjeftinija mjera prevencije, no nacionalni plan za hipertenziju još ne postoji, iako je to glavni uzrok smrti u Hrvatskoj. Jelaković ističe kako je za prilagodbu na manje slanu prehranu dovoljno nekoliko dana – ulaganje koje spašava život. tportal

10.12.2024. (21:00)

Manje soli, manje boli

U Hrvatskoj se godišnje pojede 1138 kamiona soli, kolona je to iz koje treba iskočiti na vrijeme

U Hrvatskoj se godišnje pojede 20,5 tona soli, a, pritom, 9 od 10 građana unosi previše soli. Rizici su povišen krvni tlak, povećan rizik od moždanog udara, bolesti srca i krvnih žila, bubrežne bolesti, neregulirana tjelesna težina, povećan rizik nastanka karcinoma želuca i ždrijela. U izradi je nacionalni program za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli. Za promjene je ključna i suradnja s ugostiteljima i prehrambenom industrijom, pa je danas održan simpozij na temu manje soli više kalija. Ideal je doći na pet grama, mi smo sada na otprilike 8,5. Sa 11,5 smo se spustili na 8,5 što je puno sad će s 8,5 do pet biti puno teže. Tihi ubojica ima puno. Glavni tihi ubojica je povišeni krvni tlak, hipertenzija. To nema nikakve dvojbe koji je izravno povezan sa povećanim unosom soli – kažu iz Hrvatske lige za hipertenziju. HRT

18.04.2015. (11:11)

Zagreb: Javnozdravstvena akcija prevencije hipertenzije na Cvjetnom trgu