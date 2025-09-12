Kad ljudi nestanu, a klikovi još uvijek vladaju

Stvaranjem tekstova, slika i glazbe, prijevodima… Gen AI omogućio je širem krugu korisnika da se upoznaju s potencijalima umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i poslu. No još nije potpuno prihvaćen i korišten. Glavni je razlog nedostatak povjerenja korisnika u njegovu sposobnost da proizvede točne i visokokompetentne informacije, da učinkovito rješava postavljene probleme i odgovori na sigurnosne izazove. Osim tehnoloških inovacija, potrebne su edukativne inicijative koje će povećati razinu povjerenja i udobnosti pri upotrebi tih naprednih alata. Kontinuiranim unapređenjem tehnologije, transparentnosti procesa i edukacijom korisnika Gen AI može ostvariti svoj puni potencijal i pružiti veliku vrijednost cijelom društvu. Lider