Mrtvi internet: kako AI i botovi preuzimaju mrežu
Danas (11:00)

Kad ljudi nestanu, a klikovi još uvijek vladaju

Mrtvi internet: kako AI i botovi preuzimaju mrežu

Teorija mrtvog interneta tvrdi da većinu internetskog sadržaja danas generiraju AI, botovi i korporativni algoritmi, umjesto stvarnih ljudi. Automatizacija preuzima društvene mreže i web stranice, potičući senzacionalizam, clickbaite i političku propagandu. Do 2026. čak 90% sadržaja moglo bi biti sintetski generirano. Internet, nekad spontan i ljudski, sada je pod utjecajem profita i algoritama, što smanjuje autentičnost i ljudsku interakciju. Platforme optimiziraju vrijeme provedeno online, dok stvarni korisnici gube dominaciju, a digitalni prostor postaje sve više automatiziran i kontroliran. Lider


AI prevare sve sofisticiranije, hrvatske institucije zasad ne rade puno po tom pitanju

Umjetna inteligencija sve se više koristi za prijevare – od lažnih investicijskih platformi do čudotvornih lijekova. Prevaranti oponašaju glasove poznatih osoba poput Plenkovića, Milanovića i liječnika kako bi lakovjernima izvukli novac. Dok hrvatske institucije sporo reagiraju, britanska policija upozorava na ozbiljnije AI prijetnje, uključujući kibernetičke napade i seksualno iznuđivanje. Financijski sektor također je na udaru deepfake tehnologije. S obzirom na sve veću dostupnost AI alata, stručnjaci predviđaju porast kriminala do 2029. godine – savršeno vrijeme da ne vjerujete ničemu što vidite ili čujete online. Faktograf

Gen AI: Kako prevladati rizike i steći povjerenje

Stvaranjem tekstova, slika i glazbe, prijevodima… Gen AI omogućio je širem krugu korisnika da se upoznaju s potencijalima umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i poslu. No još nije potpuno prihvaćen i korišten. Glavni je razlog nedostatak povjerenja korisnika u njegovu sposobnost da proizvede točne i visokokompetentne informacije, da učinkovito rješava postavljene probleme i odgovori na sigurnosne izazove. Osim tehnoloških inovacija, potrebne su edukativne inicijative koje će povećati razinu povjerenja i udobnosti pri upotrebi tih naprednih alata. Kontinuiranim unapređenjem tehnologije, transparentnosti procesa i edukacijom korisnika Gen AI može ostvariti svoj puni potencijal i pružiti veliku vrijednost cijelom društvu. Lider