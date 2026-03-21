Zadivljuje, ali i plaši
Microsoft predstavio MAI-Image-2, novi AI model za generiranje slika
Microsoft je predstavio MAI-Image-2, novu generaciju vlastitog modela za generiranje slika, koji je odmah zauzeo treće mjesto na Arena.ai ljestvici, iza Googleovog Gemini 3.1 Flasha i OpenAI-evog GPT Imagea 1.5. Model donosi poboljšanja u fotorealizmu, prikazu prirodnog svjetla, tonova kože i tekstura te generiranju čitljivog teksta unutar slika. Poseban fokus stavljen je i na kompleksne i kinematografske scene. MAI-Image-2 dostupan je kroz MAI Playground, a postupno stiže u Copilot, Bing Image Creator i Microsoft Foundry. Bug