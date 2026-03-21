Zadivljuje, ali i plaši

Microsoft predstavio MAI-Image-2, novi AI model za generiranje slika
Microsoft predstavio MAI-Image-2, novi AI model za generiranje slika

Microsoft je predstavio MAI-Image-2, novu generaciju vlastitog modela za generiranje slika, koji je odmah zauzeo treće mjesto na Arena.ai ljestvici, iza Googleovog Gemini 3.1 Flasha i OpenAI-evog GPT Imagea 1.5. Model donosi poboljšanja u fotorealizmu, prikazu prirodnog svjetla, tonova kože i tekstura te generiranju čitljivog teksta unutar slika. Poseban fokus stavljen je i na kompleksne i kinematografske scene. MAI-Image-2 dostupan je kroz MAI Playground, a postupno stiže u Copilot, Bing Image Creator i Microsoft Foundry. Bug


12.12.2025. (14:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža

12.09.2025. (13:00)

Kad ljudi nestanu, a klikovi još uvijek vladaju

Mrtvi internet: kako AI i botovi preuzimaju mrežu

Teorija mrtvog interneta tvrdi da većinu internetskog sadržaja danas generiraju AI, botovi i korporativni algoritmi, umjesto stvarnih ljudi. Automatizacija preuzima društvene mreže i web stranice, potičući senzacionalizam, clickbaite i političku propagandu. Do 2026. čak 90% sadržaja moglo bi biti sintetski generirano. Internet, nekad spontan i ljudski, sada je pod utjecajem profita i algoritama, što smanjuje autentičnost i ljudsku interakciju. Platforme optimiziraju vrijeme provedeno online, dok stvarni korisnici gube dominaciju, a digitalni prostor postaje sve više automatiziran i kontroliran. Lider

11.03.2025. (15:00)

Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno je deepfake

AI prevare sve sofisticiranije, hrvatske institucije zasad ne rade puno po tom pitanju

Umjetna inteligencija sve se više koristi za prijevare – od lažnih investicijskih platformi do čudotvornih lijekova. Prevaranti oponašaju glasove poznatih osoba poput Plenkovića, Milanovića i liječnika kako bi lakovjernima izvukli novac. Dok hrvatske institucije sporo reagiraju, britanska policija upozorava na ozbiljnije AI prijetnje, uključujući kibernetičke napade i seksualno iznuđivanje. Financijski sektor također je na udaru deepfake tehnologije. S obzirom na sve veću dostupnost AI alata, stručnjaci predviđaju porast kriminala do 2029. godine – savršeno vrijeme da ne vjerujete ničemu što vidite ili čujete online. Faktograf

29.01.2025. (11:00)

Umjetna inteligencija koja je 'safe for work'

Gen AI: Kako prevladati rizike i steći povjerenje

Stvaranjem tekstova, slika i glazbe, prijevodima… Gen AI omogućio je širem krugu korisnika da se upoznaju s potencijalima umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i poslu. No još nije potpuno prihvaćen i korišten. Glavni je razlog nedostatak povjerenja korisnika u njegovu sposobnost da proizvede točne i visokokompetentne informacije, da učinkovito rješava postavljene probleme i odgovori na sigurnosne izazove. Osim tehnoloških inovacija, potrebne su edukativne inicijative koje će povećati razinu povjerenja i udobnosti pri upotrebi tih naprednih alata. Kontinuiranim unapređenjem tehnologije, transparentnosti procesa i edukacijom korisnika Gen AI može ostvariti svoj puni potencijal i pružiti veliku vrijednost cijelom društvu. Lider