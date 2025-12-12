AI 'boom' gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu - Monitor.hr
Danas (14:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža


Slične vijesti

30.11. (15:00)

Tralalero tralala all over Internet

Smrt interneta: Kako nas AI zatrpava vlastitim izmišljotinama

Kurzgesagt upozorava da generativna AI proizvodi goleme količine netočnih sadržaja koji sve više kontaminiraju internet. Iako je većina AI-teksta točna, oko 20% su samouvjerene izmišljotine koje se brzo šire i dobivaju lažno vjerodostojne izvore. Problem pogađa i znanost: radovi nastaju uz AI, a neki sadrže skrivene poruke za manipulaciju recenzijama. Kako se modeli treniraju na sve zagađenijem internetu, stvaraju petlju pogrešaka. Novi rad pokazuje da LLM-ovi imaju prirodni plafon kreativnosti – razinu prosječnog amatera – što znači da će mrežu sve više gušiti mediokritetski sadržaj. Index

28.11. (18:00)

Kad kum umjetne inteligencije požali što je krstio dijete

Hinton ponovno upozorava: AI će radikalno promijeniti društvo – ali ne u korist ljudi

Geoffrey Hinton, pionir dubokog učenja, u razgovoru s Berniejem Sandersom iznio je nova pesimistična upozorenja o AI-u. Smatra da će umjetna inteligencija masovno ukidati radna mjesta bez stvaranja novih te da tehnološki milijarderi računaju na zamjenu ljudi algoritmima. Upozorava na ekonomsku destabilizaciju, rast nejednakosti i mogućnost militarizacije AI-a. Hinton vjeruje da je AGI možda udaljen samo dva desetljeća i da bi jednoga dana mogao predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu. tportal

25.11. (20:00)

Kad AI pređe na tamnu stranu, Europa otvara telefonsku liniju za ispovijedi

Alat EU-a za anonimno prijavljivanje kršenja AI Acta

Europski ured za umjetnu inteligenciju predstavio je AI Act Whistleblower Tool, platformu za anonimno prijavljivanje mogućih kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji. Alat vodi korisnike kroz detaljan obrazac u kojem navode organizaciju, prirodu sumnjivog postupanja, vrijeme događaja i način saznanja. Mogu se priložiti dokumenti i dokazi te označiti je li slučaj već prijavljen institucijama ili internim mehanizmima. Prijave su moguće na svim jezicima EU-a, uz sigurnu anonimnu komunikaciju s Uredom. Cilj je povećanje nadzora, sigurnosti i transparentnosti u razvoju AI-ja. Poslovni

23.11. (19:00)

Kad robot kaže ‘halo’, ali s naglaskom

AI agenti koji preuzimaju repetitivne poslove i šire se iz Zagreba na 40 tržišta

Iz Zagreba djeluje regionalni centar izraelskog AI startupa koji razvija glasovne i tekstualne agente sposobne za duboku lokalizaciju — komunikaciju na bilo kojem jeziku i kulturnom kontekstu. Agenti treniraju na internim podacima klijenata, smanjujući pogreške i zamjenjujući oko 80% repetitivnih zadataka, dok su ljudi zaduženi za složenije slučajeve. Tvrtka posluje na oko 40 tržišta, zapošljava stotine stručnjaka i brzo širi tim u Hrvatskoj. Fokus su visoko regulirane industrije koje trebaju sigurnu, učinkovitu i lokaliziranu komunikaciju, a tehnologija je već globalno dokazana u korisničkoj podršci, prodaji i internim procesima. Poslovni

23.11. (17:00)

Neće nam uzeti posao — samo će ga raditi brže i bolje od nas

AI ne zamjenjuje ljude, već povećava njihove mogućnosti i povećava performanse

Na Oracle AI World 2025 konferenciji (otprije mjesec dana) u Las Vegasu glavna poruka bila je da umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, nego unaprijediti njihov rad. Predstavnici vodećih tvrtki istaknuli su kako AI osnažuje radnike i stvara nove prilike, dok je Larry Ellison naglasio da je fokus sada na praktičnoj primjeni modela za rješavanje najvećih izazova čovječanstva. Otkrio je i da Oracle velik dio svog koda već prepušta AI sustavima. Unatoč rastu računalne moći, Ellison poručuje: AI je alat koji povećava ljudsku učinkovitost, a ne prijetnja radnim mjestima. Bug

20.11. (12:00)

Još kad AI dobije nagradu za hit godine...

AI preuzima glazbu: 97% ljudi ne razlikuje ljudsku od sintetičke pjesme

Globalno istraživanje Deezer-a i Ipsosa pokazalo je da 97% ispitanika ne može razlikovati glazbu koju je stvorio čovjek od one koju generira umjetna inteligencija. Na Deezeru se već dnevno objavljuje oko 50 tisuća AI pjesama, a 70% njihovih streamova povezano je s prijevarom radi tantijema. AI je već osvojio i Billboard: pjesma „Walk My Walk“ izmišljenog izvođača Breaking Rust dospjela je na prvo mjesto digitalne prodaje country glazbe. Javnost traži strogo označavanje AI sadržaja i veću zaštitu autora, jer bez transparentnosti — slušamo, plaćamo i vjerujemo umjetnosti koja to možda nije. Muzika

14.11. (00:00)

Dobije te u debati

Umjetna inteligencija uvjerljivija nego što mislimo

Novo istraživanje sa Stanforda pokazuje da umjetna inteligencija može biti jednako uvjerljiva kao čovjek u političkoj komunikaciji. AI-generirane poruke jednako učinkovito oblikuju stavove o temama poput poreza, oružja ili pušenja, a ispitanici su često otvoreniji kad misle da poruka dolazi od AI, ne od druge osobe. “Neutralni glasnik” smanjuje neprijateljstvo i potiče dijalog, no autori upozoravaju da ista tehnologija može postati alat manipulacije i širenja dezinformacija. U digitalnoj politici, čini se, botovi već imaju dar govora – i moć uvjeravanja. Mreža

12.11. (00:00)

Kad traktori čekaju – a AI preuzima ured

Sam Altman vjeruje da će umjetna inteligencija jednog dana voditi OpenAI

Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman izjavio je kako bi ga bilo sram ako OpenAI ne postane prva velika kompanija kojom upravlja umjetna inteligencija. Smatra da će AI u bliskoj budućnosti moći preuzeti vođenje odjela, a kasnije i cijele tvrtke. Iako priznaje da će AI kratkoročno uništiti mnoge intelektualne poslove, dugoročno očekuje stvaranje novih zanimanja. Dok čeka taj trenutak, Altman mašta o povratku na svoju farmu, traktorima i jednostavnijem životu – barem dok AI ne preuzme i to. Zimo

10.11. (08:00)

Kad umjetna inteligencija postane gluplja od naših odluka

AI balon napuhan bilijunom dolara – dok Hrvatska propušta vlak za Europu

Vrijednost deset najvećih AI startupa porasla je za gotovo bilijun dolara, unatoč poslovanju s gubicima, što analitičari uspoređuju s dot-com balonom. Ivica Brkljača upozorava da su valuacije „stotinu puta veće od prihoda“, dok profesor Marko Horvat ističe da današnji AI sektor živi od „ekonomije pažnje“ i masovne proizvodnje digitalnog „smeća“. Istodobno, Europa ulaže u „AI tvornice“, a Hrvatska ostaje bez ijednog centra te bez pristupa ključnoj infrastrukturi – na začelju kontinenta koji odlučuje o svojoj tehnološkoj budućnosti. tportal

07.11. (17:00)

Kad roboti dobiju plaću, a ljudi otkaz

Geoffrey Hinton upozorava: umjetna inteligencija vodi prema ekonomskoj distopiji

„Kum umjetne inteligencije” Geoffrey Hinton upozorava da tehnološke korporacije svjesno idu prema masovnoj zamjeni ljudskog rada kako bi ostvarile profit. Unatoč golemim ulaganjima, industrija AI-ja zasad ne donosi zaradu, a Hinton smatra da će se ulaganja isplatiti jedino ako ljudi izgube poslove. AI, kaže, može donijeti koristi i povećati produktivnost, no ključni problem je tko će ubirati dobit. Sudbina rada i bogatstva, zaključuje Hinton, ovisit će o načinu na koji društvo odluči organizirati novu ekonomiju. Index