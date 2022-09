Dva u jedan

Matt Bellamy iz grupe Muse i Brendon Urie iz Panic! At The Disco kao da su popunjavali istu excellicu prioriteta za svoje nove albume, ili kao da su je dobili od iste osobe. Ovi pripadnici „gornjeg doma“ zapadnog rocka (ako govorimo o popularnosti, time i koncertnim honorarima) shvatili su da su turbulentna i izazovna vremena pred običnim smrtnicima, da je distopija iz TV serija pokucala i na vrata stvarnosti i da je možda vrijeme za onu vrstu glazbe i stavova koja se formiraju u vremenima nestašice i krize po pravilu što je kriza veća, to većim glamurom mora zračiti scena, to mora biti više pjevnih refrena i više ritma za ples.

„Viva Las Vengeance“ osmišljen je kao svojevrsna rock opera izvedena i ispričana kroz narativ perioda rocka sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Iako postoji igra ironijom u tekstovima, sve se vrti oko života mladih i njihovih stremljenja, strahova i nadanja.

Konkretan problem s Muse na albumu „Will Of The People“ je što se nimalo ne zezaju, već su smrtno ozbiljni u svojoj parodiji koju zbog pozicije na sceni i dalje furaju, odnosno, guraju. No općeniti problem s grupom koja nosi eklatantan naziv po umjetničkoj inspiraciji, je i dalje nešto što bi se moglo usporediti sa sudbinom fiktivnog lika Benjamina Buttona kojem je sudbina odredila da bude rođen kao starac koji će u obrnutom vremenskom životnom procesu skončati kao beba. Ravno do dna