Na dark webu se prodaju podaci 200.000 Hrvata, AZOP uključuje policiju - Monitor.hr
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Ako ti stigne račun iz toplica u kojima nisi bio, znaš odakle je...

Na dark webu se prodaju podaci 200.000 Hrvata, AZOP uključuje policiju

Nakon curenja podataka učenika, na dark forumu osvanula je nova baza s osobnim podacima (ime, adresa, OIB, datum rođenja) 200.000 hrvatskih građana. Podaci navodno potječu iz privatne tvrtke koja je proboj iz 2024. godine zataškala zbog straha od GDPR-a. Paket se prodaje za 440 eura u kriptovalutama, a autor tvrdi da tvrtka nije imala nikakve sigurnosne mjere. Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) potvrdila je da nema prijavu o ovom incidentu te slučaj prosljeđuje MUP-u. Tvrtki zbog neprijavljivanja i loše zaštite prijeti kazna do 10 milijuna eura. Index


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29.03.2023. (19:00)

"Utjerivači dugova manje su regulirani od kvartovskih kafića"

Banke kažu da nisu odgovorne za ovo što rade utjerivači dugova, no AZOP tvrdi drukčije

TRIS portal – Šibenik – HDZ-ova Vlada RH ne želi zaštiti građane od utjerivača dugova – odbili amandman zeleno-lijeve koalicije

Pritisnuta nizom afera s utjerivačima dugova, od sumnjivih prodaja nekretnina do pozajmica, kupovine stanova te curenja velikog broja osobnih podataka, Hrvatska udruga banaka koja okuplja banke koje posluju u Hrvatskoj izašla je s tezom da banke nisu odgovorne za ono što rade agencije za naplatu potraživanja. “Ne postoji osnova za solidarnu odgovornost banaka i drugih vjerovnika za eventualne propuste novog vjerovnika”, stoji u očitovanju banaka na upit N1 televizije da komentiraju izjavu kako banke prema zakonu snose solidarnu odgovornost za štetu klijentima čije su dugove preprodale agencijama za naplatu potraživanja. No, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) utvrdila je  da su banke utjerivačima dugova dostavljale podatke o klijentima koje nisu smjele davati. Index

21.07.2022. (17:00)

Eto ti na!

AZOP kaznio neimenovag teleoperatera s 2,15 milijuna kuna zbog propusta u zaštiti osobnih podataka

Iz AZOP-a kažu da je kazna određena zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka, što je dovelo do neovlaštene obrade osobnih podataka oko 100 tisuća ispitanika, odnosno neovlaštenog pristupa osobnim podacima od strane napadača: “Voditelj obrade nije poduzeo potrebne mjere za postizanje odgovarajuće mjere sigurnosti sukladno postojećim predvidivim rizicima, što je protivno Općoj odredbi o zaštiti podataka”. Utvrdili su i da taj voditelj provodi određene organizacijske i tehničke mjere pri obradi osobnih podataka, ali u ovom slučaju nisu bile dovoljne, a voditelj obrade učinio je višestruke propuste prilikom dizajniranja sustava obrade, za što su predviđene upravne novčane kazne i do 10 milijuna eura, odnosno u slučaju poduzetnika do 2 posto ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisi što je veće.

30.06.2015. (13:47)

Luda država, ludi sustav

Dužnosnici skinuli imovinske kartice, razriješeni pa tužili državu

Afera s povlačenjem imovinskih kartica s interneta i smjenama u Agenciji za zaštitu osobnih podataka još nije gotova. Sabor na kraju nije razriješio čelnike AZOP-a, a oni su prijavili Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji. “Dragi premijeru, ako si počeo postupak nečijeg razrješenja – onda ga treba provesti brzo i bez zadrški, jer to je jedino pravilno. Ne možeš nešto kadrovski započeti i ostaviti par mjeseci, jer onda sustav ne radi. Ako si kapetan na brodu, a trenutno našom voljom jesi – onda vodi brod kako spada”, komentira Goran Vojković za Index.