Ako ti stigne račun iz toplica u kojima nisi bio, znaš odakle je...
Na dark webu se prodaju podaci 200.000 Hrvata, AZOP uključuje policiju
Nakon curenja podataka učenika, na dark forumu osvanula je nova baza s osobnim podacima (ime, adresa, OIB, datum rođenja) 200.000 hrvatskih građana. Podaci navodno potječu iz privatne tvrtke koja je proboj iz 2024. godine zataškala zbog straha od GDPR-a. Paket se prodaje za 440 eura u kriptovalutama, a autor tvrdi da tvrtka nije imala nikakve sigurnosne mjere. Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) potvrdila je da nema prijavu o ovom incidentu te slučaj prosljeđuje MUP-u. Tvrtki zbog neprijavljivanja i loše zaštite prijeti kazna do 10 milijuna eura. Index