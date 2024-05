Prirodne kosilice, super za dvorište

Povjesničari umjetnosti dugo su raspravljali o krajoliku na slavnome platnu, nagađajući o tomu koje su lokacije mogle nadahnuti Leonarda, no geologinja Pizzorusso smatra da je riječ o lombardijskom gradu Lecco na obali jezera Como. Pizzorusso smatra da most naslikan na Da Vincijevu platnu odgovara mostu Azzone Visconti iz 14. stoljeća, premda su ga prethodne teorije povezivale sa sličnim građevinama u nekim drugim talijanskim gradovima, poput onih u Arezzu i Bobbiu. Pizzorusso nije prva osoba koja smatra da je riješila misterij, no svoje tvrdnje, zahvaljujući svome zvanju, potkrepljuje geološkim podacima. Formacije stijena oko Lecca vapnenačke, a to odgovara onome što je prikazano iza portreta talijanske plemkinje. HRT