Prevezla me mala žednog preko vode...

Život s novcem više nije samo “primi plaću, plati račune, oroči novac u banci ili ako si financijski stabilan uloži u nekretninu”. Novac sve više i više postaje nešto o čemu se moramo brinuti cijeli život i upoznavati s različitim investicijama. Svi oni koji su upisali, posebno ako su upisali više od 10 000 eura, sad bi trebali za 6 mjeseci ili godinu dana napraviti i sljedeći korak, a to je da jedan mali dio toga prodaju, a to je npr. 500 eura, pa da nakon 6 mjeseci opet kupe još 500 eura. Da jednostavno naprave tu transakciju. Sad su nešto upisali i to je bilo odlično. Narod je vidio što je to, kako funkcionira i sad treba razvijati sekundarno tržište, rekao je financijski analitičar Vidaković za emisiju U mreži Prvog Hrvatskog radija. HRT