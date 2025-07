Financijski fitness: i ulaganje je čista matematika

Autor članka na New Traderu je pročitao više od 200 knjiga o financijama, no samo tri su mu zaista utjecale na život. The Millionaire Fastlane M.J. DeMarca raskrinkava mit o sigurnom poslu i promiče izgradnju skalabilnih sustava za brže stvaranje bogatstva. Rich Dad Poor Dad Roberta Kiyosakija redefinira što su imovina i obveze, tjerajući nas da preispitamo svoje “investicije”. Your Money or Your Life Vicki Robin i Joea Domingueza ide korak dalje—svaki potrošeni euro zapravo je potrošeni sat života. Nakon ovih knjiga, kaže da više nikada nije gledao novac istim očima.