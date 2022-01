Zvonimire, jel te Frka?

Ovu hrvatsku top priču iskoristit ću da napišem ono što me muči na temu Kolumnist, heroj ili žrtva. Zašto neki ljudi koji godinama profesionalno, dakle za lovu, pišu o „opasnim“ temama popizde kad im se dogodi nešto „opasno“ ili opasno? Pokušat ću biti jasna koliko to mogu s obzirom na svoj kolumnistički kalibar. Živim u Hrvatskoj, Hrvatskom desetljećima vlada HDZ, nedavno i pravomoćno osuđena zbog kriminala. Njezin bivši šef i hrvatski premijer robija. Nema građanina Hrvatske kome to nije poznato. Hrvatskom su vladali pravomoćno osuđeni kriminalci, Hrvatskom, nadajmo se, vladaju budući pravomoćno osuđeni kriminalci. I onda se Kolumnist koji čitav život živi od pisanja o takvoj Hrvatskoj nakon najnovijeg teksta čudi mržnji kojom ga zasipaju oni koji vladaju i oni koji su za njih glasali.?! Da bi stvar, vjerojatno samo meni, bila nevjerojatna, Kolumnist je prijavio prijetnje ministru policije. Jebote! I sad policija „postupa“ po prijavi. Nekad su heroji urlali, milost ne tražim nit’ bih vam je dao, ali to je bilo nekad. Je li ovo kraj Hrvatske? Ostali smo bez Heroja? Bez dlake na jeziku kao i uvijek, Vedrana Rudan.