Nije votka rakija...

Dobrim namjerama popločan je put do pakla. Zakoračio sam tim putem kad sam prošlog tjedna odlučio priključiti se Hrvatima volonterima koji pomažu ukrajinskim izbjeglicama. Da odem na bojište nisam imao dobar razlog, nemam ženu ni djecu od kojih bih bježao. A i kukavica sam. Da vozim na granicu – nemam vozačku. “Da, takvog adrenalina mi treba!” pomislio sam i odmah se na Facebooku učlanio u grupu volontera koji pomažu pridošlim Ukrajincima. No, onda je Nacionalna groupie vidio oglas u kojem Toni Cetinski nudi apartman za tročlanu ukrajinsku obitelj, na koju se odlučio javiti i praviti se da je izbjeglica. Rekao mu je da je gluhonijem, no Toni ga je prokužio kada je ovaj pjevao neku pjesmu na sav glas i otjerao ga van.