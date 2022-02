Pazi, kontrola

Na svom Fejsbuku poslao sam podršku ocu tenisačkog velemajstora Novaka Đokovića skoro u istu sekundu kada mu je podršku poslao i hrvatski europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić i time kao da smo postigli neko pobratimstvo lica u internetskom svemiru. Moj Fejsbuk status odjeknuo je sve do Srbije: Poštovani gospodine Đokoviću, ganulo me kako se lavovski borite za svog sina dok bi mog starog bolio đoko i da me zatvore na farmu sa svinjama i smradnim kengurima u toj prokletoj Australiji. Mislim da ste svim očevima na Balkanu ali i svim očevima u svijetu pokazali kako se treba do koske borit za svoje sinove. Posebno mi se svidjelo kad ste njegovo trpljenje usporedili s trpljenjem Isusa Krista. Mene je moj otac uspoređivao s Kristom samo kad bi mi remenom prijetio: `Prebit ću te ko Isusa!`. No, to se nije svidjelo njegovom starom koji je u sjedište U ime obitelji stigao sa Željkom Markić. Nacionalna groupie, prema novoj kolumni, nije se dobro proveo.