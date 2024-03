Mostarski Mostovci

Ovog vikenda u kleti u Todorićevu vinogradu pod Sljemenom našli su se Ivica Todorić i Miroslav Škoro. Prilično je eufemistički tu vinogradsku potleušicu nazvati klet, bolje pro-klet, a ja pak u toj potleušici stanujem već mjesecima jer je stranka Možemo! bacila prokletstvo na mene kad me izbacila iz stana koji mi je pokojni Bandić dao na korištenje u Dubravi. Poznato je da su Todorić i Škoro prilično bliski. To se pogotovo u javnosti vidjelo kad je Škoro slavio rođendan svog najpoznatijeg albuma ‘’Milo moje’’ u Klubu Šumica u Sesvetama. I bome Šumica sva se tresla kad se na binu iznenada popeo Todorić i tražio Škoru da zajedno otpjevaju ‘’Sude mi’’. A koliko su bliski vidio sam i ja kroz prozorčić svoje potleušice, s velikim zanimanjem promatrao sam svog gazdu i Škoru kako hodaju vinogradom i uživljeno razgovaraju o nečemu. Škoro se raspričao o mom starom, hvalio je njegovu hrabrost, aktivnosti u Domovinskom ratu. Jedva sam zauzdao jezik da mu ne odvratim da se ni on baš nije iskazao kad je trebalo s puškom otići u Domovinski rat, otišao je u Ameriku. Ali dobro, barem je odslužio godinu dana u JNA, lamentira Svirac u novoj zgodi.