Ćoravi pijetlovi

Primijetili smo da ima dosta lista koje nemaju ravnomjernu zastupljenost spolova, to se odnosi na muškarce jednako kako i na žene. Dakle, ima lista gdje nema dovoljne zastupljenosti muškaraca. Sve ćemo točno utvrditi u 48 sati, potom će se uputiti prekršajni prijedlozi za one liste koje nisu poštovale Zakon o ravnopravnosti spolova, izjavila je potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin. Inače, kazne su do 50 tisuća kuna.