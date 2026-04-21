Volimo, bogme i putovati
Najčešći turisti u europskim državama
The most common holiday destination for Europeans. pic.twitter.com/U3ln8Azg0u
— Civixplorer (@Civixplorer) April 21, 2026
The most common holiday destination for Europeans. pic.twitter.com/U3ln8Azg0u
— Civixplorer (@Civixplorer) April 21, 2026
I to nakon šest mjeseci rada, uz posebnu zaštitu za maloljetnike i rizična zanimanja. Zakon jamči plaćeno bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, uključujući novi očinski dopust od 10 do 15 dana. Osim odmora, radnici imaju pravo na plaćene dane za vjenčanja, darivanje krvi, selidbe ili teške obiteljske situacije. Iako zakon propisuje minimum, kolektivni ugovori često nude i više. Poznavanje ovih prava ključno je za postizanje ravnoteže između karijere i privatnog života te maksimalno korištenje zakonskih pogodnosti. Poslovni
Tri dana prilagodbe bi bila dovoljna – plus jedan ekstra dan po rođenom djetetu – taman da u slobodno vrijeme stigneš raspakirat i oprat sve stvari (i sebe), počistiš sve mrtve muhe i prisjetiš se kako se živi prije nego što uroniš u svijet hitnih mskilobs (mailova) koji zapravo nisu hitni i važnih sastanaka koji su mogli bit mail, a i da se prihički (psihički) pripremiš na kolege koji će te pitat zašto nisi jače pocrnio… ili zašto si baš toliko pocrnio, znamo da nema između. To bi bilo humano, a ne ovo sranje u kojem se očekuje da zvuk cvrčaka odmah zamijeniš zvukom tikpovnice i glumiš da nemaš potrebu ubit prvu osobu koja ti se u mailu obratila s “poštovani.” Andrea Andrassy za Miss7.
Prema najnovijim podacima Eurostata za 2024. godinu, čak 27% stanovnika Europske unije ne može si priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće, jednom godišnje. Iako je to prosjek za EU, razlike među državama članicama su značajne. Najgore stanje je u Rumunjskoj, gdje čak 58,6% stanovništva ne može si priuštiti godišnji odmor. Slijedi Grčka s 46%, Bugarska s 41,4%, te Mađarska s 39,3%. Među zemljama s najvišim postotkom je i Hrvatska, gdje 34,7% građana nema financijskih mogućnosti za tjedan dana odmora. Na drugom kraju ljestvice su Nizozemska (13%), Švedska (11,6%) i Luksemburg (8,9%). Nacional
Unatoč medijskim naslovima kako je Hrvatska za domaće turiste postala skupa destinacija, istraživanje pokazuje nešto suprotno, kažu na MojPosao. Hrvati u prosjeku imaju 25 dana godišnjeg odmora, a svaki treći ljetovat će od dva do tri tjedna. Kada je destinacija u pitanju, građani i dalje planiraju ići unutar Hrvatske (71 posto), dok tek manji broj ispitanika na putovanje planira izvan granica Hrvatske (20 posto). Devet posto njih kaže da ide na ljetovanje i u Hrvatsku i u inozemstvo. Oni koji ljetovanje ne planiraju, navode kao glavne razloge to što nemaju godišnjeg odmora preko ljeta, žive na moru pa im odlazak na ljetovanje nije potreban ili najčešće jednostavno nemaju financijske mogućnosti za takav luksuz. Poslovni
Prema Zakonu o radu, svaki radnik ima pravo na najmanje četiri tjedna godišnjeg odmora, što je najmanje 20 ili 24 dana, ovisno o broju radnih dana u tjednu. Dodatni dani mogu se ugovoriti kolektivnim ugovorom. Pravo na puni odmor stječe se nakon šest mjeseci rada, a kod prekida radnog odnosa koristi se razmjerni dio. Neiskorišteni dani mogu se prenijeti, ali ih poslodavac mora omogućiti ili isplatiti. Blagdani se ne računaju u odmor. Vlastita evidencija je ključ. Poslodavac određuje raspored godišnjih odmora, uzimajući u obzir organizacijske potrebe. Tijekom odmora isplaćuje se prosječna plaća iz prethodna tri mjeseca. Regres nije zakonska obveza, ali ga mnogi poslodavci isplaćuju, često u sklopu neoporezivog iznosa do 700 eura godišnje. U javnom sektoru regres iznosi 300 eura i isplaćuje se do 15. srpnja. tportal
Običaj je odvesti djecu početkom lipnja na more i ostati s njima tjedan dana. Pa doći na bar jedan produženi vikend ili na krstarenje s ekipom prije glavne sezone… Ove godine to će biti velik rizik. Lokalni izbori i njihove posljedice samo su dio novih inputa u poslovnim jednadžbama. U lipnju bi trećina gradova i općina mogla dobiti nove gazde. Zastat će trošenje europskog novca. U tome mjesecu bit će jasnije kakva će biti turistička sezona. A do svakog poduzeća stići će i posljedice Trumpovih poteza. Tko zakasni s prilagodbom – platit će visoku cijenu. Miodrag Šajatović za Lider.
Čim se vrate s godišnjeg odmora, mnogi brojeći neradne dane razmišljaju o sljedećem. No neki već imaju pravo i na plaćeni klimatski dopust – doduše, zasad u Kanadi i Španjolskoj – i to zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Radnici u Španjolskoj od prošle godine imaju pravo na četiri dana plaćenog dopusta kada ne mogu doći na posao zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Kanada ga je prva u svijetu ozakonila te njezini radnici mogu tijekom jedne kalendarske godine dobiti pet dana plaćenog dopusta. Dodatnih pet dana dopusta mogu dobiti u slučaju produljenoga izvanrednog stanja. Klimatski dopust najprije je odobren u dijelovima Španjolske uništenim u velikim poplavama potkraj prošle godine, a zatim u cijeloj državi. U Hrvatskoj je vjerojatnije da će se sljedeći dopust poklopiti s praznicima usred tjedna i nekim majstorski spojenim produženim vikendom. Lider
Poslodavac je dužan omogućiti zaposlenom da iskoristi slobodne dane što znači da se godišnji odmor ne smije uskratiti u zamjenu za naknadu ili neko drugo pravo. Ako ste između dva radna odnosa imali prekid duži od osam dana, da biste ostvarili pravo na godišnji odmor, morate navršiti šest mjeseci staža bez obzira koliko staža ste imali prije prekida. Ako u određenoj godini niste napunili šest mjeseci rada imate pravo na puni, već na razmjerni dio godišnjeg odmora. U svakoj godini imate pravo na najmanje četiri tjedna plaćenog odmora. Minimalni broj dana godišnjeg odmora varira od 20 do 24 s ovisno o tome je li poslodavac rasporedio radni tjedan na pet ili šest radnih dana. tportal
Čak 92% svih ispitanika planira neko putovanje ove godine, od čega 77% unutar Hrvatske. Preko polovice ispitanika namjerava putovati unutar Europe, dok se za avanturu na drugom kontinentu odlučuje 6% ispitanika. Kad je riječ o ljetovanju, svoj odmor u Hrvatskoj planira provesti 70% ispitanika, izvan Hrvatske 7 posto, dok 7 posto ne planira ljetovati uopće. Razlog – financijska nemogućnost ili nesigurnost. Planirano prosječno trajanje ljetnog odmora u Hrvatskoj iznosi 9,9 dana. Kraća putovanja, do 7 dana, planira 57% ispitanika. U prosjeku na ljetnom odmoru planira se potrošnja od 1.083 eura. Najveći (39%) je udio onih koji planiraju potrošiti između 501 i 1000 eura, dok manje od 500 eura troši 30 posto građana. Najviše planiraju potrošiti oni u dobi 40-49 godina. Poslovni Puls
Prema nedavno objavljenim podacima Eurostata, čak 41,7 posto Hrvata ne može si priuštiti godišnji odmor izvan zemlje. Ovi rezultati oslikavaju tešku ekonomsku situaciju većine stanovništva. Anketa provedena na portalu Net.hr pokazuje da čak 81 posto ispitanika si ne može priuštiti ni ljetovanje unutar Hrvatske. Osim opće financijske situacije, iznajmljivači apartmana na obali također igraju ulogu u ovom problemu, budući da su cijene smještaja dosegle visoke razine koje su nedostižne za mnoge domaće turiste.