Newtone, da samo znaš koliko se sve zakompliciralo

Na prijelazu stoljeća, nastala je potreba za redefiniranjem moderne fizike, budući da se razumijevanje dotadašnje znanosti suočilo s otkrićima poput X-zraka i elektrona. Vodeći umovi svijeta okupili su se na prvoj Solvayjevoj konferenciji 1911. godine u Bruxellesu. Iako je mladi Einstein sastanak nazvao "jadikovkom", upravo su ti susreti pokrenuli kvantnu revoluciju. Kroz godine su oštre debate, poput one između Einsteina i Bohra o kockanju u svemiru, oblikovale modernu znanost. Ostavili su nam kultnu fotografiju i vječnu borbu s "ponorom neznanja" koji nas i danas zbunjuje.