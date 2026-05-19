Sunce do njih ne dopire
Najmračnija mjesta na Zemlji gdje ljudi normalno žive
Iako većina nas očajava nakon par kišnih dana, stanovnici ovih pet gradova navikli su na surov život u vječnoj sjeni ili polarnoj noći (Mental Floss):
- Tórshavn (Farski Otoci): Glavni grad s tek 840 sunčanih sati godišnje, gdje se sivilo sjevernog Atlantika razbija šarenim fasadama.
- Longyearbyen (Norveška): Arktičko mjesto koje provodi čak 113 dana u potpunom mraku, a zbog polarnih medvjeda izvan naselja svi nose oružje.
- Totoró (Kolumbija): Planinski gradić u Andama zaklonjen vječnim oblacima, sa svega 637 sati sunca godišnje.
- Utqiaġvik (Aljaska): Najsjevernije naselje u SAD-u koje svake zime spava u 65 dana neprekidne polarne noći.
- Lima (Peru): Zbog hladne morske struje, ova pustinjska metropola pola godine živi pod gustom, sivom maglom bez trunke sunca.