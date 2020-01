U svojoj knjizi Happy Ever After: Escaping the Myths of Perfect Life Paul Dolan, profesor bihevioralne znanosti na Londonskoj školi ekonomije, iznosi rezultate ovog istraživanja u kojemu su uspoređivali razinu uživanja i nezadovoljstva među muškarcima i ženama. Oni u brakovima sretniji su od ostalih podgrupa društva, ali samo dok je njihov supružnik u prostoriji. Kad partnera nema, najčešće odgovaraju da su vrlo nesretne – Guardian / 24 sata