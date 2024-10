Pare možda nisu sreća, ali mogu pomoći

Euronovčanice su napravljene od 100 posto pamuka i samim time imaju šuškavost koja ih razlikuje od komercijalnog papira. Zatim imamo reljefni tisak koji možemo osjetiti opipom prstiju. Ako se gleda prema svjetlu, kada se provjeravaju zaštitna obilježja, a to su vodeni znak, zaštitna nit i prozirni registar gdje se brojka u uglu mora poklapati 100 posto i ne smije biti odstupanja. Postoji i flomaster kojim se provjerava lažna novčanica, ali njega ne preporučuje HNB. Ako nam blagajnik uzvrati oštećenu novčanicu ne moramo je primiti i možemo tražiti drugu, a ako mi imamo malo oštećenu novčanicu, blagajnik bi je trebao zaprimiti stoga što on to daje u polog i te se novčanice zamjenjuju novim. Do kraja kolovoza zabilježeno je oko 8 tisuća krivotvorenog novca, novčanica zajedno s kovanicama. HRT