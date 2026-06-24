Dam ti polog za cijelu godinu
Najstarije socijalno naselje na svijetu drži stanarinu ispod jednog eura
Fuggerei u njemačkom Augsburgu najstarije je socijalno naselje na svijetu, koje je 1516. godine utemeljio bogati bankar Jakob Fugger kako bi pomogao siromašnima. Jedinstveni kompleks od 140 stanova već pet stoljeća drži istu cijenu najma – nekadašnji rajnski gulden danas iznosi svega 88 centi godišnje. Za useljenje u ovaj zatvoreni “grad u gradu” vrijede stroga povijesna pravila: stanari moraju biti katolici, živjeti u Augsburgu barem dvije godine te dokazati slabije imovinsko stanje. Uz simboličnu stanarinu, obvezni su i svakodnevno izmoliti tri molitve za osnivača i njegovu obitelj. Poslovni