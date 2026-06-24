Dam ti polog za cijelu godinu

Fuggerei, naselje iz snova nalazi se u bavarskom gradu Augsburgu, jednom od najstarijih gradova u Njemačke – osnovan je po odredbi rimskog cara Augusta kao vojni logor. U Fuggereiu se cijena najma stana nije promijenila od 16. stoljeća, a iznosi 88 centi godišnje. Naime, za siromašne građane Augsburga pobrinula se utjecajna i moćna bankarska obitelj Fugger koja je u 16. stoljeću uložila novac u gradnju posebnog naselja Fuggerei za “ne tako imućne građane” kao što su: udovice, beskućnici i osiromašeni obrtnici, ali ne i prosjaci. Stanovnici su plaćali godišnji najam zakladi u iznosu od (današnjih) 88 centi, a usto su bili dužni „odraditi“ tri molitve dnevno za članove obitelj Fugger i obavljati poslove u zajednici na pola radnog vremena. Velika važnost pridavala se duhu zajedništva i solidarnosti u naselju, što se osjeti i danas. Stanovnici jedni za druge obavljaju usluge, međusobno si pomažu i druže se. N1