Dam ti polog za cijelu godinu

Najstarije socijalno naselje na svijetu drži stanarinu ispod jednog eura - Monitor.hr
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Najstarije socijalno naselje na svijetu drži stanarinu ispod jednog eura

Fuggerei u njemačkom Augsburgu najstarije je socijalno naselje na svijetu, koje je 1516. godine utemeljio bogati bankar Jakob Fugger kako bi pomogao siromašnima. Jedinstveni kompleks od 140 stanova već pet stoljeća drži istu cijenu najma – nekadašnji rajnski gulden danas iznosi svega 88 centi godišnje. Za useljenje u ovaj zatvoreni “grad u gradu” vrijede stroga povijesna pravila: stanari moraju biti katolici, živjeti u Augsburgu barem dvije godine te dokazati slabije imovinsko stanje. Uz simboličnu stanarinu, obvezni su i svakodnevno izmoliti tri molitve za osnivača i njegovu obitelj. Poslovni


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13.11.2022. (07:00)

Fuggerei, najstarije socijalno naselje na svijetu

Iste cijene vrijede već 500 godina: Kvart u kojem najam stana košta manje od jednog eura

Fuggerei Augsburg | Bayerisch Schwaben – Deutschland

Fuggerei, naselje iz snova nalazi se u bavarskom gradu Augsburgu, jednom od najstarijih gradova u Njemačke –  osnovan je po odredbi rimskog cara Augusta kao vojni logor. U Fuggereiu se cijena najma stana nije promijenila od 16. stoljeća, a iznosi 88 centi godišnje. Naime, za siromašne građane Augsburga pobrinula se utjecajna i moćna bankarska obitelj Fugger koja je u 16. stoljeću uložila novac u gradnju posebnog naselja Fuggerei za “ne tako imućne građane” kao što su: udovice, beskućnici i osiromašeni obrtnici, ali ne i prosjaci. Stanovnici su plaćali godišnji najam zakladi u iznosu od (današnjih) 88 centi, a usto su bili dužni „odraditi“ tri molitve dnevno za članove obitelj Fugger i obavljati poslove u zajednici na pola radnog vremena. Velika važnost pridavala se duhu zajedništva i solidarnosti u naselju, što se osjeti i danas. Stanovnici jedni za druge obavljaju usluge, međusobno si pomažu i druže se. N1