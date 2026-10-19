Kada računalo piše drame, a čovjek drži daljinski
Nanobit uz pomoć umjetne inteligencije cilja na proizvodnju jednog filma dnevno
Zagrebački Nanobit u aplikaciji ReelSaga koristi umjetnu inteligenciju za generiranje scenarija, likova i videozapisâ, ciljajući na brzinu od jednog filma dnevno. CEO Ivan Murat ističe da AI ubrzava tehničku izvedbu, no ljudski nadzor ostaje ključan za stil, ukus, suptilnu glumu i kontrolu kvalitete. Publika prihvaća AI sadržaj ako je priča kvalitetna, pa se “AI slop” izbjegava internim bibliotekama i testiranjem. Murat autorstvo uspoređuje s filmskom montažom – autor je čovjek koji donosi kreativne odluke i odabire najbolje kadrove. Netokracija