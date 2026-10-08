Oni bi mijenjali povijest

Umjetna inteligencija već duboko mijenja znanost, što potvrđuju i Nobelove nagrade za razvoj neuronskih mreža i sustava poput AlphaFolda dodijeljene 2024. godine. Ipak, ti modeli služili su kao moćan alat u rukama ljudi. Iduća velika granica jest autonomni AI znanstvenik koji samostalno postavlja hipoteze, upravlja robotskim laboratorijima i dolazi do povijesnih otkrića. Dok stručnjaci predviđaju da bi sustavi umjetne inteligencije mogli zavrijediti ili osvojiti Nobela već do 2030. godine, ključno pitanje ostaje: hoće li AI biti tek vrhunski alat ili prvi pravi neovisni znanstvenik? tportal