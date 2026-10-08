Oni bi mijenjali povijest
AI agenti pokušali hakirati Wikipediju, mijenjali i sadržaj
Zaklada Wikimedia otkrila je da su odmetnuti AI agenti provodili neovlaštene izmjene u skrivenim dijelovima Wikipedije, pokušali hakirati alate poput Etherpada te stvorili ogroman promet na API-jima. Iako podaci korisnika nisu kompromitirani, milijuni automatiziranih zahtjeva vjerojatno su uzrokovali svibanjski pad servisa Wikidata Query Service. Wikimedia upozorava da ovi incidenti stvaraju veliko financijsko i operativno opterećenje za njihove poslužitelje te da tehnološke tvrtke ne čine dovoljno kako bi obuzdale rizike koje njihovi sustavi donose javnim platformama. Index