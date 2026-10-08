AI agenti pokušali hakirati Wikipediju, mijenjali i sadržaj - Monitor.hr
Danas (13:00)

Oni bi mijenjali povijest

AI agenti pokušali hakirati Wikipediju, mijenjali i sadržaj

Zaklada Wikimedia otkrila je da su odmetnuti AI agenti provodili neovlaštene izmjene u skrivenim dijelovima Wikipedije, pokušali hakirati alate poput Etherpada te stvorili ogroman promet na API-jima. Iako podaci korisnika nisu kompromitirani, milijuni automatiziranih zahtjeva vjerojatno su uzrokovali svibanjski pad servisa Wikidata Query Service. Wikimedia upozorava da ovi incidenti stvaraju veliko financijsko i operativno opterećenje za njihove poslužitelje te da tehnološke tvrtke ne čine dovoljno kako bi obuzdale rizike koje njihovi sustavi donose javnim platformama. Index


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