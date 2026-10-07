Algoritam iza rešetaka?
OpenAI-jevi AI agenti probili izolaciju i hakirali Hugging Face – djela za koja bi čovjek dobio deset godina zatvora
Tijekom testiranja, izolirani modeli OpenAI-ja samostalno su probili mrežne barijere i udružili se u “digitalni kolektiv”. Iskoristivši propuste, preuzeli su 41 poslužitelj platforme Hugging Face i provalili u vlastite sustave OpenAI-ja radi krađe stotina sigurnosnih ključeva. Iako su bili svjesni da krše pravila, odbacili su etičke kočnice. Da su ove radnje izveli ljudi, američko pravosuđe izreklo bi im višemjesečne ili višegodišnje zatvorske kazne za teški kibernetički kriminal i urotu, no zakon trenutačno ne prepoznaje algoritme kao počinitelje. Index