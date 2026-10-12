Nema kočnica

Softverski inženjer Brandon Thomas pokrenuo je ArtCraft, open-source alternativu Adobe Creative Cloudu. Suite zasad uključuje sedam aplikacija, među kojima su PhotoCraft (Photoshop), FilmCraft (Premiere) i LightCraft (Lightroom), a dostupne su za macOS, Windows i Linux. Thomas tvrdi da je aplikacije, pisane u Rustu, razvijao uz pomoć Anthropicovog AI modela Opus 5.5 te cilja na potpunu značajku pariteta s Adobeovim alatima. Projekt je trenutačno u alfa fazi, a pravna pitanja, posebice moguća povreda Adobeovih patenata, ostaju otvorena. ArtCraft je besplatan, uz opcionalne AI usluge koje se naplaćuju. PetaPixel