Inflacija još nije ni uračunata

Montažne kuće u prosjeku koštaju oko 600 eura po kvadratu, dok tradicionalne u prosjeku koštaju 1100 €/m2 (cijena ne uključuje zemljište i unutarnje uređenje). “Temelj i krov su najskuplji dijelovi kuće. Ako imate prizemnicu onda ona najviše košta. Danas mi je jedan kolega građevinar rekao – 1100 eura po kvadratu za tradicionalnu kuću, ali ako imate samo još jednu etažu dozidanu, to već pada na nekakvih 700 do 800 eura po kvadratu”. Treba znati da od siječnja 2021. vrijede nova pravila u vezi izgradnje bilo da je riječ o montažnoj ili tradicionalnoj kući – sve nove zgrade, privatne ili javne moraju biti građene po principu zgrada gotovo nulte energije… Objekti se montiraju kroz jedan do dva dana. Daljnji proces radova na gradilištu traje petnaest do dvadeset dana, a uz dobro organizaciju u objekt je moguće useliti već u roku od dva mjeseca od samog početka radova. Dnevnik.hr (članak i video 4:37)