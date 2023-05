Čemu rasprava o ovome sada?

“Već i sama činjenica da o njemačkom priznanju Slovenije i Hrvatske raspravljamo i 30-ak godina nakon tog događaja pokazuje da nešto s tim događajem nije bilo u redu”, rekao je Johannes Haindl, bivši diplomat i zaposlenik njemačkog veleposlanstva u Beogradu u razdoblju od 1989. do 1991. godine. To je bila samo jedna od rečenica u raspravi “Njemačka vanjska politika i raspad Jugoslavije 1991.”, održanoj jučer u organizaciji Društva za jugoistočnu Europu i Zaklade Friedrich Naumann u Münchenu. Michael Martens je u uvodu upozorio s kakvim se sve apsurdnim tezama svjetska javnost suočavala kada je u pitanju uloga Njemačke u procesu raspada Jugoslavije. Poput one američkog komentatora društvenih zbivanja Noama Chomskog koji je u priznanju Slovenije i Hrvatske vidio nastavak suradnje nacističke Njemačke i ustaške Hrvatske. Da je njemačko priznanje Hrvatske i Slovenije uzrokovalo rat vjerovao je (neko vrijeme) i bivši ministar vanjskih poslova SAD-a Warren Christopher. Deutsche Welle