NASA želi bazu na Mjesecu do 2028., dodijelila 590 milijuna dolara tvrtkama - Monitor.hr
Danas (14:00)

Žele se trajno nastaniti, i to čim prije

NASA želi bazu na Mjesecu do 2028., dodijelila 590 milijuna dolara tvrtkama

Astrobotic, Firefly i Intuitive Machines zadužene su za dostavu opreme na Mjesec do 2028. u sklopu programa Artemis. Iako ove komercijalne tvrtke bilježe mješovite rezultate, a Blue Origin proživljava eksplozivna kašnjenja, administrator Jared Isaacman poručuje da agencija neće čekati. Misija Artemis II nedavno je uspješno izvela povijesni let s posadom oko Mjeseca, no projekt se suočava s golemim izazovima: troškovi nekontrolirano rastu (potencijalno preko 93 milijarde dolara), infrastruktura nedostaje, a pritisak geopolitičkog nadmetanja s Kinom i Trumpovih proračunskih rezova neprestano raste. Index

  • NASA traži volontere za simulaciju misija na Mjesec i Mars (Index)

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14.06. (23:00)

Recesijski SF

Artemis III mijenja kurs: Umjesto na Mjesec, u nisku orbitu

NASA je predstavila četveročlanu posadu za misiju Artemis III (lipanj 2027.), no planovi su se promijenili. Umjesto povijesnog slijetanja na Mjesec, koje se odgađa za Artemis IV (2028.), posada će provesti dva tjedna u niskoj orbiti Zemlje. Ključni zadatak ove misije u stilu Apolla 9 jest testiranje kapsule Orion, novog dizajna toplinskog štita te povijesno spajanje s lunarnim lenderima tvrtki SpaceX i Blue Origin. Ipak, misija se suočava s izazovima: SpaceX još razvija Starship, nedavna eksplozija rakete New Glenn ugrozila je lansirnu rampu Blue Origina, a kasne i nova svemirska odijela. Nat Geo