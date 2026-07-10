Žele se trajno nastaniti, i to čim prije
NASA želi bazu na Mjesecu do 2028., dodijelila 590 milijuna dolara tvrtkama
Astrobotic, Firefly i Intuitive Machines zadužene su za dostavu opreme na Mjesec do 2028. u sklopu programa Artemis. Iako ove komercijalne tvrtke bilježe mješovite rezultate, a Blue Origin proživljava eksplozivna kašnjenja, administrator Jared Isaacman poručuje da agencija neće čekati. Misija Artemis II nedavno je uspješno izvela povijesni let s posadom oko Mjeseca, no projekt se suočava s golemim izazovima: troškovi nekontrolirano rastu (potencijalno preko 93 milijarde dolara), infrastruktura nedostaje, a pritisak geopolitičkog nadmetanja s Kinom i Trumpovih proračunskih rezova neprestano raste. Index
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