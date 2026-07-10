Žele se trajno nastaniti, i to čim prije

NASA je predstavila četveročlanu posadu za misiju Artemis III (lipanj 2027.), no planovi su se promijenili. Umjesto povijesnog slijetanja na Mjesec, koje se odgađa za Artemis IV (2028.), posada će provesti dva tjedna u niskoj orbiti Zemlje. Ključni zadatak ove misije u stilu Apolla 9 jest testiranje kapsule Orion, novog dizajna toplinskog štita te povijesno spajanje s lunarnim lenderima tvrtki SpaceX i Blue Origin. Ipak, misija se suočava s izazovima: SpaceX još razvija Starship, nedavna eksplozija rakete New Glenn ugrozila je lansirnu rampu Blue Origina, a kasne i nova svemirska odijela. Nat Geo