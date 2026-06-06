Izbacivač u nosu
Nazalni sprej koji trenira pluća: Široka obrana od patogena pred dugim testom na ljudima
Stanfordski znanstvenici razvili su eksperimentalni sprej za nos koji umjesto prepoznavanja jednog antigena lokalno podiže borbenu spremnost dišnog sustava. U miševa je ova formulacija mjesecima pružala široku zaštitu od virusa (SARS-CoV-2), bakterija otpornih na antibiotike i alergena, stimulirajući urođeni imunitet i “oštreći” plućne makrofage. Iako koncept mijenja paradigmu cijepljenja i nudi rješenje za pandemijsku pripravnost, put do ljudske primjene je dug. Imunitet zahtijeva preciznu ravnotežu, a miševi ipak nisu dlakavi ljudi s repom, pa klinička ispitivanja tek trebaju dokazati sigurnost i trajanje zaštite bez izazivanja kroničnih upala. Igor Berecki za Bug