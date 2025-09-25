: Tumor se sakrio? Nema veze, sad smo mu upalili reflektor
Alarmno cjepivo protiv raka: mRNK resetira imunološki radar
Novo mRNK cjepivo ne cilja pojedine tumorske mutacije, nego resetira imunološke signale koje karcinomi gase kako bi ostali „nevidljivi“. Umjesto da „šije odijelo po mjeri“, cjepivo aktivira tip-I interferone i pretvara „hladne“ tumore u „vruće“, čineći ih ranjivima na imunoterapiju. U pokusima na miševima i psima pokazalo je snažan učinak, a prva ispitivanja na ljudima već bilježe ohrabrujuće znakove. Iako je daleko od univerzalnog lijeka, pristup bi mogao postati ključni dio kombiniranih terapija i značajno ubrzati početak liječenja. Igor Berecki za Bug