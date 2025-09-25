Alarmno cjepivo protiv raka: mRNK resetira imunološki radar - Monitor.hr
Danas (15:00)

: Tumor se sakrio? Nema veze, sad smo mu upalili reflektor

Alarmno cjepivo protiv raka: mRNK resetira imunološki radar

Novo mRNK cjepivo ne cilja pojedine tumorske mutacije, nego resetira imunološke signale koje karcinomi gase kako bi ostali „nevidljivi“. Umjesto da „šije odijelo po mjeri“, cjepivo aktivira tip-I interferone i pretvara „hladne“ tumore u „vruće“, čineći ih ranjivima na imunoterapiju. U pokusima na miševima i psima pokazalo je snažan učinak, a prva ispitivanja na ljudima već bilježe ohrabrujuće znakove. Iako je daleko od univerzalnog lijeka, pristup bi mogao postati ključni dio kombiniranih terapija i značajno ubrzati početak liječenja. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

Prekjučer (22:00)

Cijepljenje vas neće učiniti autističnim, ali vas zato američki predsjednik može izluditi s nebuloznim izjavama

Mit o cjepivima i autizmu: Više od 25 godina znanost demantira laži

Mit da cjepiva uzrokuju autizam nastao je 1998. godine na temelju lažirane studije britanskog liječnika Andrewa Wakefielda, koji je kasnije izgubio licencu. Iako su brojne znanstvene studije, uključujući velike danske studije na stotinama tisuća djece, dokazale da ne postoji veza između cjepiva i autizma, ova je dezinformacija i dalje prisutna. Teza je posebno uvjerljiva zbog vremenske podudarnosti – simptomi autizma često se javljaju u dobi kada se djeca najviše cijepe. Znanstveni konsenzus je jasan: cjepiva su sigurna i ne uzrokuju autizam, a stalni pokušaji diskreditacije ovih nalaza, poput onog američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., su neuspješni. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

23.04. (20:00)

Jer tko ne voli dobru dozu tetanusa i društvo ospica...

Sve manje ljudi vjeruje u cjepiva, gotovo 22 milijuna djece u svijetu nije primilo ni svoje prvo cjepivo protiv ospica

Stručnjaci iz područja epidemiologije, obiteljske medicine i farmacije upozorili su uoči Svjetskog dna cijepljenja na gubitak dostignutih javnozdravstvenih standarda, dok se istovremeno vraćaju iskorijenjene bolesti. Jednoglasno je poručeno da se Hrvatska nalazi na prekretnici i bez hitnog djelovanja riskira povratak bolesti koje su gotovo nestale. Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, Miroslav Venus, naglasio je da cijepljenje nije isključivo tema za djecu, upozorivši da je Hrvatska demografski stara nacija. “Najviše umiremo od kardiovaskularnih bolesti, a dijabetes galopira. Prevencija, uključujući cijepljenje, mora biti ključna”… Index

17.02. (14:00)

Ipak misle na zdravlje nacije

Revitalizacija Imunološkog zavoda: Na Rugvici niče tvornica cjepiva

Rugvica, gdje će biti smještena ova tvornica, kao i ostali dijelovi projekta revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda (tvornica zmijskog protuotrova, upravna zgrada i prateća infrastruktura te tvornica cjepiva) uskoro bi trebala postati veliko gradilište i središte proizvodnje lijekova ključnih za zdravlje nacije. Time je Hrvatska napokon na dobrom putu da ponovno postane samodostatna u proizvodnji lijekova iz krvne plazme. Poslovni

19.09.2024. (19:00)

Otvorena Pandorina kutija

Tajni ugovori i pandemijski profiteri: Kako su farmaceutski divovi sakrili istinu

Tijekom pandemije COVID-19, farmaceutske korporacije iskoristile su svoju moć kroz netransparentne ugovore s vladama, potkopavajući javno zdravlje. Tajnost ugovora, uključujući cijene cjepiva i intelektualno vlasništvo, favorizirala je korporativne interese, što je otežalo globalni pristup cjepivima. Iako su organizacije poput Liječnika bez granica i Human Rights Watcha zahtijevale veću transparentnost, pregovori su ostali skriveni, dodatno jačajući nejednakosti. Unatoč kritikama i skandalima poput “Pfizergatea”, odgovornost i dalje ostaje raspršena, s malo izgleda za promjenu u budućim zdravstvenim krizama. Nataša Škaričić za Novosti.

24.07.2024. (21:00)

I antivakseri se proširili

Epidemija ospica uzela maha u BiH, prijeti i Hrvatskoj, problem pad cijepljenja

Zbog povećanog broj prijava oboljenja od ospica (morbila, malih boginja) u susjedstvu i u Europi povećava se mogućnost unosa bolesti u hrvatsku populaciju, upozorio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Broj oboljelih od ospica (morbila, malih boginja) širom BiH prešao je 7000, priopćili su u utorak Ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH i UNICEF. Zasad se u susjedstvu bilježe dva smrtna slučaja – preminuli su 17-godišnjak iz Sarajeva i 18-godišnjak iz Zenice. Cijepljenost protiv ospica na području Zeničkog kantona je 37 posto. Da bi se spriječila epidemija, nužno je cijepiti 95 posto djece, a na razini BiH cijepljenost je pala na 55 posto – unatoč novčanim kaznama koje u Federaciji dosežu 1000 eura… tportal

12.02.2024. (17:00)

Cjepiva mRNA mogla bi pomoći u borbi protiv raka

Ako se još nije našlo cjepivo koje bi spriječilo karcinom, intenzivno se s tehnologijom mRNK, koja je u prvi plan stigla s cjepivom protiv Covida, traži „terapeutsko cjepivo“, odnosno i da tako kažemo;lijek protiv raka. Tu se naš imunosni sustav „trenira“ u borbi protiv stanica tumora, no to može biti tek pomoćno sredstvo. Nije realno da se čak i s radikalnim kirurškim ili radiološkim zahvatom eliminira baš svaku stanicu karcinoma i tu bi onda pomoglo takvo sredstvo. Ali to nipošto nije lako: stanice karcinoma naš imunosni sustav „ne prepoznaje“ kao neprijatelja jer to i jesu naše stanice. Tu treba onda najprije naći osobitost koju će imati samo – ili uglavnom samo stanice karcinoma i onda naš imunosni sustav naučiti da traži i uništava baš takve stanice. DW

08.08.2023. (01:30)

I nije baš guba

Sifilis, guba, giht: Vraćaju se bolesti od prije 100 i više godina

Pad stope cijepljenja među djecom, promjene u ponašanju i prehrambenim navikama – i, naravno, klimatske promjene – pridonijeli su savršenoj oluji u kojoj su se opasne bolesti, za koje se smatralo da su gotovo izumrle, vratile u zemlje koje su ih prethodno gotovo posve eliminirale, piše Politico. Uz to, bakterije postaju sve otpornije na antibiotike, što znači da je jedan od najtransformativnijih lijekova u posljednjih 100 godina sada ugrožen. Češće su epidemije ospica, sifilisa, gihta, a posebno brine pojava gube i malarije u SAD-u. Tportal

15.09.2022. (10:00)

Super su se sjetili

Oni koje nije uhvatio covid mogli bi imati spasonosnu formulu

Unatoč učestalim izlaganjima virusu, neki se ljudi uopće nisu zarazili. Povijesni primjeri ukazuju na genetske mutacije koje daju prirodni imunitet protiv HIV-a, norovirusa i uzročnika malarije. Zašto bi covid bio drugačiji? Znanstvenici su utvrdili da bi memorijske T stanice – imunološke stanice koje čine drugu liniju obrane protiv stranog napadača, uspavane od prijašnjih sukoba s drugim koronavirusima, poput onih koji uzrokuju običnu prehladu – mogle pružati unakrsnu zaštitu protiv SARS-CoV-2. Drugim riječima, T-stanice uništavaju virus prije nego što dobije priliku utaboriti se u tijelu domaćina. Cjepivo od T-stanica moglo bi biti ključno jer dok je spike protein – fokus trenutnih cjepiva – podložan mutaciji i promjenama, T-stanice ciljaju na dijelove virusa koji su vrlo slični u svim ljudskim i životinjskim koronavirusima. Tportal

24.06.2022. (19:00)

Vjerujem samo potkrijepljenim činjenicama

Cjepivo nije glavni uzrok krvnih ugrušaka

Stvaranje krvnih ugrušaka doista je rijetka nuspojava kod vektorskih, ne mRNA cjepiva (Adams se u najnovijim tvrdnjama referira na mRNA cjepiva). Unatoč tome, korist od cijepljenja vektorskim cjepivima Vaxzevria (AstraZeneca) te Janssen (Johnson&Johnson) u svim dobnim skupinama je veća nego što je rizik od nastanka vrlo rijetke specifične nuspojave karakterizirane trombozom i trombocitopenijom (Hrvatski zavod za javno zdravstvo). Isto se odnosi i na mRNA cjepiva. Recenzirana analiza više od 62.000 ljudi s Covid-19 i 3 milijuna koji su primili mRNA cjepivo u Singapuru između 23. siječnja 2020. i 3. kolovoza 2021. godine pokazuje da je rizik od razvoja ozbiljnih moždanih ugrušaka 28 do 32 puta veći kod osoba s Covidom-19 nego kod onih koji su primili cjepivo (Forbes). Faktograf