: Tumor se sakrio? Nema veze, sad smo mu upalili reflektor

Ako se još nije našlo cjepivo koje bi spriječilo karcinom, intenzivno se s tehnologijom mRNK, koja je u prvi plan stigla s cjepivom protiv Covida, traži „terapeutsko cjepivo“, odnosno i da tako kažemo;lijek protiv raka. Tu se naš imunosni sustav „trenira“ u borbi protiv stanica tumora, no to može biti tek pomoćno sredstvo. Nije realno da se čak i s radikalnim kirurškim ili radiološkim zahvatom eliminira baš svaku stanicu karcinoma i tu bi onda pomoglo takvo sredstvo. Ali to nipošto nije lako: stanice karcinoma naš imunosni sustav „ne prepoznaje“ kao neprijatelja jer to i jesu naše stanice. Tu treba onda najprije naći osobitost koju će imati samo – ili uglavnom samo stanice karcinoma i onda naš imunosni sustav naučiti da traži i uništava baš takve stanice. DW